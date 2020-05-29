Сиквел «Соника в кино» запущен в разработку

анонс

Прием заявок на получение награды продлится до 1 февраля.

Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на май 2021 года

На данный момент идет работа над сценарием.

«Апгрейд» Ли Уоннелла получит продолжение в виде сериала

29 мая

Мэри Назари покидает пост гендиректора кинотеатра «Пионер»

Теперь она будет развивать международную деятельность в управленческих структурах его владельца Александра Мамута.