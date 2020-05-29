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Сиквел «Соника в кино» запущен в разработку

29 мая
2020 год

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29 мая 2020
Киностудия Paramount Pictures начала работу над продолжением семейного фэнтези «Соник в кино», основанном на видеоигре от Sega Sammy, сообщает Variety.

Сиквел «Соника в кино» запущен в разработку
фото: Courtesy Paramount

Режиссерское кресло вновь займет Джефф Фаулер, а сценарий напишут Патрик Кейси и Джош Миллер, работавшие над первой частью. Продюсировать картину будет Нил Мориц. Пока что лента находится на ранней стадии разработки, и подробности о сюжете держатся в секрете. Также неизвестно, сыграют ли в сиквеле актеры первой части.

«Соник в кино» рассказывает историю отвязного ярко-синего ежика, который обретает свой новый дом на Земле, где сталкивается со множеством сложностей. Он находит друга Тома Вачовски (Джеймс Марсден), который помогает ему остановить злодея (Джим Керри), охотившегося за энергией Соника. Лента собрала в мировом прокате 306 млн долларов. Это лучший результат из всех фильмов, снятых по видеоиграм.
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