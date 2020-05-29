Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мэри Назари покидает пост гендиректора кинотеатра «Пионер»

29 мая
2020 год

Новости кино >>
29 мая 2020
Гендиректор кинотеатра «Пионер» Мэри Назари покидает свой пост, который она занимала в течение 10 лет, и перестает управлять одноименной кинокомпанией. Теперь она будет развивать международную деятельность в управленческих структурах владельца «Пионера» Александра Мамута, сообщает пресс-служба кинокомпании.

Мэри Назари покидает пост гендиректора кинотеатра «Пионер»
фото: Пресс-служба кинотеатра "Пионер"

«Мэри создала «Пионер» таким, как его любят не просто кинозрители, ценящие язык оригинала, залы без хруста, разговоры про кино, книги и вкусный кофе, а еще таким особым московским опытом, частью московской интересной жизни (для меня — бесценной). Эти десять лет с Мэри, ее влюбленность в кино, стиль и увлеченность — и были и есть — счастье», — отметил Александр Мамут.

Мэри Назари, в прошлом сценарист и кинопродюсер, стала генеральным директором кинотеатра «Пионер» в начале 2010 года. Тогда же в нем начался новый период — кинотеатр стал «убежищем» для любителей настоящего кино, требовательных к качеству изображения и звука и предпочитающих смотреть фильмы в идеальных условиях на языке оригинала с субтитрами. Именно в «Пионере» впервые в России прошли ретроспективы Алексея Балабанова, Белы Тарра, Пола Верховена, Нанни Моретти. В разное время в гостях у кинотеатра побывали Фрэнсис Форд Коппола, Тим Бертон, Изабель Юппер, Фанни Ардан, Луи Гаррель, Рутгер Хауэр и многие другие.

Мэри Назари покидает пост гендиректора кинотеатра «Пионер»
фото: Пресс-служба кинотеатра "Пионер"

В ноябре 2019 года обновленный «Пионер» отметил десятилетие. За эти годы на базе кинотеатра появилась собственная публичная программа, запустились книжный магазин Pioner Bookstore и кафе «Пион», начала работу кинопрокатная компания и открылись три летние площадки — в Парке Горького, Музеоне и парке Сокольники.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Фанни АрданАлексей БалабановТим БертонПол ВерховенЛуи ГаррельФрэнсис Форд КопполаНанни МореттиМэри НазариБела ТаррРутгер ХауэрИзабель Юппер

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Коновалов
28 мая ушёл из жизни режиссёр Владимир Коновалов.
Самвел Гаспаров
26 мая ушёл из жизни режиссёр Самвел Гаспаров.

День рождения >>

Александр Абдулов
Иван Агапов
Елена Борзунова
Валентина Грушина
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Янина Жеймо
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Геннадий Сергеев
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Барбара Брыльска
Эдриан Пол
Эккехард Шалль
Руперт Эверетт
Элиас ЭмБарек
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен