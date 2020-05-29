Мэри Назари покидает пост гендиректора кинотеатра «Пионер»

ревью

Теперь она будет развивать международную деятельность в управленческих структурах его владельца Александра Мамута.

«Привычка расставаться»: Про девочек и для девочек

Фестивальная колонка

We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов

Кино в формате 360 градусов даже для тех, у кого нет специальных шлемов и очков