Мэри Назари покидает пост гендиректора кинотеатра «Пионер»

Гендиректор кинотеатра «Пионер»Мэри Назари покидает свой пост, который она занимала в течение 10 лет, и перестает управлять одноименной кинокомпанией. Теперь она будет развивать международную деятельность в управленческих структурах владельца «Пионера» Александра Мамута, сообщает пресс-служба кинокомпании.
фото: Пресс-служба кинотеатра "Пионер"
«Мэри создала «Пионер» таким, как его любят не просто кинозрители, ценящие язык оригинала, залы без хруста, разговоры про кино, книги и вкусный кофе, а еще таким особым московским опытом, частью московской интересной жизни (для меня — бесценной). Эти десять лет с Мэри, ее влюбленность в кино, стиль и увлеченность — и были и есть — счастье», — отметил Александр Мамут.
В ноябре 2019 года обновленный «Пионер» отметил десятилетие. За эти годы на базе кинотеатра появилась собственная публичная программа, запустились книжный магазин Pioner Bookstore и кафе «Пион», начала работу кинопрокатная компания и открылись три летние площадки — в Парке Горького, Музеоне и парке Сокольники.
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