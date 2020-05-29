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«Апгрейд» Ли Уоннелла получит продолжение в виде сериала

29 мая
2020 год

Новости кино >>
29 мая 2020
Австралийский актер и режиссер Ли Уоннелл поставит сериал-продолжение своего боевика «Апгрейд». На данный момент в разработке находится сценарий проекта, сообщает Deadline.

«Апгрейд» Ли Уоннелла получит продолжение в виде сериала
фото: BHTilt

Действие ленты разворачивается в недалеком будущем, где технологии контролируют все процессы жизни человечества. По сюжету фильма главный герой технофоб Грей теряет жену, а сам оказывается парализованным. Его спасает новейшая научная разработка — имплант «Стем», вместе с которым он не только вылечивается, но и получает сверхчеловеческие способности. В сериале-продолжении усовершенствованный «Стем» обретет нового хозяина. А правительство начнет использовать эту технологию для борьбы с преступностью.

Уоннелл не только займет режиссерское кресло, но и выступит в качестве продюсера. Тим Уолш станет шоураннером. Производством сериала займется студия Blumhouse. Информация об актерском составе пока не сообщается.
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