Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на май 2021 года

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией перенесена на май 2021-го. Прием заявок на получение награды завершится 1 февраля, сообщается на сайте премии.
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«Решение было вызвано тем, что традиционные даты, которые сложились в последние годы, приходятся на начало октября. Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется не целесообразным», — заявил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.
По словам Швыдкого, очень важно отметить корреспондентов и съемочные группы, которые освещали пандемию. Он также выразил надежду, что на соискание награды будут представлены проекты разнообразной тематики, а также вышедшие на онлайн-платформах и в интернете.
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