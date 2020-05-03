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У «Иллюзии обмана» появится триквел

3 мая
2020 год

Новости кино >>
3 мая 2020
Популярная киносерия «Иллюзия обмана» обзаведётся третьей частью. Сценарий к фильму по приглашению студии Lionsgate напишет автор «Аферы по-американски» Эрик Уоррен Сингер, уверяет Variety.


Планируется, что Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Морган Фриман получат возможность вернуться к своим ролям, но появятся и новые персонажи. В картине также примут участие продюсеры дилогии Бобби Коэн и Алекс Курцман, а за постановку трюков будет отвечать всё та же компания Theory 11.

Будет ли снимать продолжение Джон М. Чу, пока неизвестно. Нет определённости и с датой выхода ленты в прокат.
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У «Иллюзии обмана» появится триквел фотографии
У «Иллюзии обмана» появится триквел фотографии
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