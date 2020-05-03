У «Иллюзии обмана» появится триквел

Популярная киносерия «Иллюзия обмана
» обзаведётся третьей частью. Сценарий к фильму по приглашению студии Lionsgate напишет автор «Аферы по-американски
» Эрик Уоррен Сингер
, уверяет Variety
.
Планируется, что Вуди Харрельсон
, Дэйв Франко
, Джесси Айзенберг
, Айла Фишер
и Морган Фриман
получат возможность вернуться к своим ролям, но появятся и новые персонажи. В картине также примут участие продюсеры дилогии Бобби Коэн
и Алекс Курцман
, а за постановку трюков будет отвечать всё та же компания Theory 11.
Будет ли снимать продолжение Джон М. Чу
, пока неизвестно. Нет определённости и с датой выхода ленты в прокат.