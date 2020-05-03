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Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне»

3 мая
2020 год

Новости кино >>
3 мая 2020
На Первом канале с 6 по 8 мая в 21.30 состоится премьерный показ военной драмы Юрия Лейзерова «Крепкая броня» с Константином Белошапкой, Дарьей Мельниковой, Максимом Емельяновым и Ангелиной Стречиной в главных ролях. Компанию им составят Александр Константинов, Виталий Хаев, Олег Васильков, Алексей Фатеев, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Николай Ковбас и другие актёры, уточняет пресс-служба телеканала.

Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне»
фото: пресс-служба Первого канала

Сериал, посвящённый участникам танковой битвы на Курской дуге, повествует о молодом танкисте Василии Русакове (Белошапка), который совсем недавно с отличием окончил Саратовское танковое училище. На дворе грохочет война, но это не мешает ему влюбиться. И теперь в нём борются боевой командир и безрассудный юнец, и нередко в этом внутреннем споре безрассудный юнец побеждает. Наблюдая зверства врага, видя, как война корёжит судьбы близких ему людей, главный герой мечтает остаться человеком и верит, что когда-нибудь война закончится. Именно такие, как Василий Русаков – где-то совсем ещё дети, где-то не по годам мудрые командиры – выведут свои танки на поле под Прохоровкой летом 1943-го и ценою собственных жизней вырвут победу у врага.

По словам режиссёра Юрия Лейзерова, «этот фильм не столько о войне, сколько о людях на войне, об их взаимоотношениях, о том, что живёт внутри каждого. Главные герои – это 17-18-летние мальчики и девочки, которые столкнулись с чем-то невообразимо страшным, что мы даже не можем себе представить, какие бы фильмы мы ни смотрели и какие книги бы ни читали. У меня нет потребности кого-то научить или кого-то спасти этим фильмом. У меня есть потребность только тронуть, чтобы дальше в человеке само проросло то, что может прорасти».

Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне»
фото: пресс-служба Первого канала

Сценарий «Крепкой брони» основан на книге «Воспоминания танкового аса» Василия Брюхова – участника Великой Отечественной войны, сумевшего подбить за время службы 28 танков противника. Боевое крещение будущего героя России состоялось как раз на Курской дуге. «К этой теме было страшно подступаться, всё-таки ответственность слишком высока, – вспоминает начало работы над сериалом продюсер Андрей Кретов. – Но книга Василия Брюхова открыла мне новый взгляд на ту войну. Он рассказывает о героических событиях Великой Отечественной простым человеческим языком, упоминает бытовые детали, которые обычно документалисты той эпохи обходят стороной. Наш сценарист Давид Ланян также провёл несколько месяцев в архивах, читая письма фронтовиков. Ему важно было понять, из чего состояла повседневная жизнь бойцов, что их тревожило и радовало, чем они делились с близкими, а что, напротив, предпочитали не упоминать. Мы хотели, чтобы события тех лет стали ближе сегодняшнему зрителю, в том числе и молодому, чтобы он ещё отчетливее ощутил масштаб подвига наших предков».

В сюжете сериала можно увидеть многие реальные эпизоды Великой Отечественной войны, в том числе и историю женщины-танкиста Марии Октябрьской, которая на собственные сбережения оплатила постройку танка Т-34 и отправилась на нём на фронт мстить за убитого мужа. Детали её биографии отразились в образе танкистки Натальи Бондаревой – героини Дарьи Мельниковой. «Прежде я ничего не знала о женщинах-танкистах – признаётся актриса. – На протяжении всего фильма моя героиня пытается доказать всем окружающим, что она – такой же боец, как и все – и в какой-то момент сама оказывается заложницей этого своего поведения. На самом деле, страшно представить, через что такие женщины были вынуждены пройти во время войны. Мне и на съёмках было трудно! Даже залезть и вылезти из танка непросто, а ещё, представьте, – жара, духота, ужасно неудобный комбинезон, жуткие кирзовые сапоги, которые всё время натирают. Чтобы сдвинуть в танке с места хоть один рычаг, нужно обладать нереальной физической силой – лично мне это так и не удалось. Не представляю, как это получалось у танкисток Второй мировой».

Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне»
фото: пресс-служба Первого канала

Специально для сериала впервые за долгие годы творческий дуэт Александры Пахмутовой и Николая Добронравова написали песню, которая прозвучит в исполнении хора Сретенского монастыря и Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. По словам Добронравова, «о многих крупных сражениях Великой Отечественной сложены песни: о битве за Сталинград, о блокаде Ленинграда… Мы всю жизнь занимаемся песнями, но не знаем ни одной, посвящённой Курской дуге. Почему? Не знаю. И когда авторы "Крепкой брони" предложили нам написать такую, мы с радостью и гордостью воспользовались этой возможностью».

«Продюсер фильма Андрей Кретов показал нам кадры из фильма, которые нас вдохновили, показались нам очень органичными и убедительными, – вторит супругу Пахмутова. – Мы все вышли из этой войны, мы были её детьми и всё помним. У нас в ушах до сих пор звучат сводки военных лет, озвученные Левитаном – в том числе и объявление танкового сражение под Курском. Сама сводка была короткая, но про Курскую дугу во время войны говорили много – это была, действительно, великая битва».

Написанную композицию в одном из эпизодов сериала исполнил победитель второго сезона вокального шоу «Голос» Сергей Волчков, для которого эта роль стала кинодебютом. «Ощущения были – как будто я перенёсся в то время, всё было настоящее: танк, люди в форме, костры, даже пианино того времени. Разумеется, я пел вживую, и люди мне подпевали», – рассказал певец.

Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне»
фото: пресс-служба Первого канала

Съёмки «Крепкой брони» прошли на танковом полигоне Алабино в парке «Патриот», в полях под Ступино, паровозном депо в Москве, Музее военной техники в Архангельском и других местах. В работе над проектом были задействованы исторические танки, самоходные установки и автомобили тех лет, в том числе танк Т-34 «Боевая подруга» из подмосковного Музея техники Вадима Задорожного, на котором воевала Мария Октябрьская, а также исторические образцы немецкого танка Pz Kpfw III (Т-III) и самоходной установки Ferdinand, точная копия «Белого тигра» и оригинальный армейский внедорожник «Виллис» из частной коллекции. За время съёмок боевых эпизодов их участники расстреляли более 7500 тысяч холостых патронов и совершили свыше 300 пиротехнических взрывов.

«В первый же съёмочный день я попросил механиков, чтобы они прокатили меня на танке и дали пострелять. Я испытал шок. Я не понимаю, как вообще люди воевали на этих машинах. Представьте, что вы находитесь внутри железной коробки, которая неизвестно куда несётся и грохочет. Вентиляции нет – пыль и дым после выстрела остаются в кабине. Что происходит вокруг, видит только командир – снаружи щёлкают пули и болванки. Если танк подбили, у экипажа есть считанные секунды, чтобы успеть выбраться и не сгореть. Настоящий ужас», – поделился впечатлениями Андрей Кретов.
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Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне» фотографии
Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне» фотографии
Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне» фотографии
Константин Белошапка и Дарья Мельникова стали танкистами в «Крепкой броне» фотографии
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