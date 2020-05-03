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Карен Гиллан сыграет две роли в научно-фантастическом триллере о клонах

3 мая
2020 год

Новости кино >>
3 мая 2020
Карен Гиллан получила главную роль в научно-фантастическом триллере «Двойник» («Dual»). Компанию ей составят Аарон Пол, Джесси Айзенберг, Бела Коале и Марта Келли. Об этом сообщает THR.

Карен Гиллан / Аарон Пол / Джесси Айзенберг
фото: theplaylist.net

Актрисе предстоит воплотить на экране неизлечимо больную женщину, согласившуюся на процедуру клонирования ради своих близких, чтобы они не горевали. Внезапно она исцеляется, и ей приходится вступить в опасную дуэль со своим двойником.

За постановку, сценарий и продюсирование картины отвечает Райли СтернсИскусство самообороны»). Создатели надеются приступить к съёмкам уже этим летом.
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Карен Гиллан сыграет две роли в научно-фантастическом триллере о клонах фотографии
Карен Гиллан сыграет две роли в научно-фантастическом триллере о клонах фотографии
Карен Гиллан сыграет две роли в научно-фантастическом триллере о клонах фотографии
Карен Гиллан сыграет две роли в научно-фантастическом триллере о клонах фотографии
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