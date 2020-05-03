Карен Гиллан сыграет две роли в научно-фантастическом триллере о клонах

Карен Гиллан
получила главную роль в научно-фантастическом триллере «Двойник
» («Dual»). Компанию ей составят Аарон Пол
, Джесси Айзенберг
, Бела Коале
и Марта Келли
. Об этом сообщает THR
.
Актрисе предстоит воплотить на экране неизлечимо больную женщину, согласившуюся на процедуру клонирования ради своих близких, чтобы они не горевали. Внезапно она исцеляется, и ей приходится вступить в опасную дуэль со своим двойником.
За постановку, сценарий и продюсирование картины отвечает Райли Стернс
(«Искусство самообороны
»). Создатели надеются приступить к съёмкам уже этим летом.