Сет Роген перевоплотится в деда и внука в «Американском огурчике»

Сет Роген
сыграет две главные роли в комедийном сериале Брэндона Троста
«Американский огурчик
» (An American Pickle), основанном на новелле Саймона Рича
. Согласно Deadline
, права на адаптацию выкупил у компании Sony Pictures потоковый сервис HBO Max.
В первой половине шоу актёр предстанет в качестве работяги-иммигранта Хершеля Гринбаума, из-за поисков счастливой жизни прибывшего вместе со своей семьёй в Америку в 1920-м году. Однажды во время работы он случайно упал в бочку с маринованными огурцами, где и провалялся сто лет из-за того, что застрял. Благодаря рассолу его тело вообще не состарилось. Очнувшись от глубокого сна Хершель отправился на поиски семьи и в итоге нашёл единственного потомка – внука Бена Гринбаума с лицом всё того же Рогена.
За сценарий отвечает сам автор произведения. Продюсерами числятся Роген, Ивэн Голдберг
и Джеймс Уивер
. По словам Рогена, создатели грядущего сериала «очень много работали и вложили в эту историю как можно больше себя. Мы гордимся конечным результатом и с нетерпением ожидаем, когда зрители его увидят»
.