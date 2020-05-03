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Сет Роген перевоплотится в деда и внука в «Американском огурчике»

3 мая
2020 год

Новости кино >>
3 мая 2020
Сет Роген сыграет две главные роли в комедийном сериале Брэндона Троста «Американский огурчик» (An American Pickle), основанном на новелле Саймона Рича. Согласно Deadline, права на адаптацию выкупил у компании Sony Pictures потоковый сервис HBO Max.

Сет Роген перевоплотится в деда и внука в «Американском огурчике»
фото: syfy.com

В первой половине шоу актёр предстанет в качестве работяги-иммигранта Хершеля Гринбаума, из-за поисков счастливой жизни прибывшего вместе со своей семьёй в Америку в 1920-м году. Однажды во время работы он случайно упал в бочку с маринованными огурцами, где и провалялся сто лет из-за того, что застрял. Благодаря рассолу его тело вообще не состарилось. Очнувшись от глубокого сна Хершель отправился на поиски семьи и в итоге нашёл единственного потомка – внука Бена Гринбаума с лицом всё того же Рогена.

За сценарий отвечает сам автор произведения. Продюсерами числятся Роген, Ивэн Голдберг и Джеймс Уивер. По словам Рогена, создатели грядущего сериала «очень много работали и вложили в эту историю как можно больше себя. Мы гордимся конечным результатом и с нетерпением ожидаем, когда зрители его увидят».
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