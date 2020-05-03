Россияне после самоизоляции предпочтут поход в кинотеатры онлайн-просмотрам

В ходе телефонного опроса, проведённого с 20 по 26 апреля командой проекта «Кинозритель», организованного Фондом кино совместно с Агентством маркетинговых исследований Wanta Group и компанией «Аналитические системы», выяснилось, что в самоизоляции зрители остро ощущают нехватку социальных контактов и осознали, что в кино многие из них ходили не только для того, чтобы посмотреть фильм.Зрители скучают по возможности проводить время с друзьями, близкими, атмосфере праздника, «выхода в свет», которые и давали им кинотеатры. По словам одной из собеседниц, она сразу пойдёт в кинотеатр и будетПри этом зрители не планируют увеличивать средний чек на поход в кинотеатр. Даже если цены на билеты вырастут, они скорее будут экономить на продукции кинобара или искать возможность купить билеты со скидкой. Тем не менее, минимум в течение месяца после завершения режима самоизоляции россияне продолжат соблюдать социальную дистанцию. Важным для них станет отсутствие полных залов, возможность выбрать места так, чтобы оставалось расстояние между зрителями.В эти дни особое внимание уделяется онлайн-кинотеатрам. Зрители выбирают, с кем они останутся после режима самоизоляции, для чего подписываются на несколько сервисов, предоставивших бесплатный доступ. Если до начала пандемии коронавируса у одного опрошенного была подписка в среднем только на один онлайн-кинотеатр, то теперь один зритель подписан в среднем на два. При этом онлайн-платформы выполняют прикладную функцию – получить интересующий контент в нужном месте в нужное время, в то время как в кинотеатры люди идут за получением неповторимых эмоций. Как отметил 34-летний житель Москвы,На четвёртой неделе самоизоляции всё больше внимания киноаудитории концентрируется на двух основных поводах: принимаемые меры по противодействию пандемии, а также необходимость длительного пребывания дома (38% и 37% опрошенных соответственно). Острее на режим реагирует аудитория 18-24 лет: 49% респондентов данной возрастной группы беспокоило длительное пребывание дома, 18% – необходимость решать вопросы через интернет. Сокращение дохода беспокоит 27% киноаудитории.