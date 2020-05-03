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Россияне после самоизоляции предпочтут поход в кинотеатры онлайн-просмотрам

3 мая
2020 год

Новости кино >>
3 мая 2020
В ходе телефонного опроса, проведённого с 20 по 26 апреля командой проекта «Кинозритель», организованного Фондом кино совместно с Агентством маркетинговых исследований Wanta Group и компанией «Аналитические системы», выяснилось, что в самоизоляции зрители остро ощущают нехватку социальных контактов и осознали, что в кино многие из них ходили не только для того, чтобы посмотреть фильм.

Зрители скучают по возможности проводить время с друзьями, близкими, атмосфере праздника, «выхода в свет», которые и давали им кинотеатры. По словам одной из собеседниц, она сразу пойдёт в кинотеатр и будет «ходить даже чаще, чем ходила раньше. Потому что сейчас особенно понимаешь, как не хватает вот этой атмосферы встречи с друзьями, других людей, сидящих с тобой в одном зале». При этом зрители не планируют увеличивать средний чек на поход в кинотеатр. Даже если цены на билеты вырастут, они скорее будут экономить на продукции кинобара или искать возможность купить билеты со скидкой. Тем не менее, минимум в течение месяца после завершения режима самоизоляции россияне продолжат соблюдать социальную дистанцию. Важным для них станет отсутствие полных залов, возможность выбрать места так, чтобы оставалось расстояние между зрителями.

Россияне после самоизоляции предпочтут поход в кинотеатры онлайн-просмотрам
фото: cinemaplex.ru

В эти дни особое внимание уделяется онлайн-кинотеатрам. Зрители выбирают, с кем они останутся после режима самоизоляции, для чего подписываются на несколько сервисов, предоставивших бесплатный доступ. Если до начала пандемии коронавируса у одного опрошенного была подписка в среднем только на один онлайн-кинотеатр, то теперь один зритель подписан в среднем на два. При этом онлайн-платформы выполняют прикладную функцию – получить интересующий контент в нужном месте в нужное время, в то время как в кинотеатры люди идут за получением неповторимых эмоций. Как отметил 34-летний житель Москвы, «онлайн-кинотеатр дешевле и смотреть можно где угодно и когда угодно, на паузу можно поставить, сразу обсудить с кем-то. Но поход в кинотеатр – это что-то значимое. Когда смотришь дома, ты посмотрел и забыл, а поход в кинотеатр – это событие. Нельзя сказать, что это – атмосфера праздника, но какое-то более или менее событие».

На четвёртой неделе самоизоляции всё больше внимания киноаудитории концентрируется на двух основных поводах: принимаемые меры по противодействию пандемии, а также необходимость длительного пребывания дома (38% и 37% опрошенных соответственно). Острее на режим реагирует аудитория 18-24 лет: 49% респондентов данной возрастной группы беспокоило длительное пребывание дома, 18% – необходимость решать вопросы через интернет. Сокращение дохода беспокоит 27% киноаудитории.
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