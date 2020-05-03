Россияне после самоизоляции предпочтут поход в кинотеатры онлайн-просмотрам

В ходе телефонного опроса, проведённого с 20 по 26 апреля командой проекта «Кинозритель», организованного Фондом кино совместно с Агентством маркетинговых исследований Wanta Group и компанией «Аналитические системы», выяснилось, что в самоизоляции зрители остро ощущают нехватку социальных контактов и осознали, что в кино многие из них ходили не только для того, чтобы посмотреть фильм.
Зрители скучают по возможности проводить время с друзьями, близкими, атмосфере праздника, «выхода в свет», которые и давали им кинотеатры. По словам одной из собеседниц, она сразу пойдёт в кинотеатр и будет «ходить даже чаще, чем ходила раньше. Потому что сейчас особенно понимаешь, как не хватает вот этой атмосферы встречи с друзьями, других людей, сидящих с тобой в одном зале».
При этом зрители не планируют увеличивать средний чек на поход в кинотеатр. Даже если цены на билеты вырастут, они скорее будут экономить на продукции кинобара или искать возможность купить билеты со скидкой. Тем не менее, минимум в течение месяца после завершения режима самоизоляции россияне продолжат соблюдать социальную дистанцию. Важным для них станет отсутствие полных залов, возможность выбрать места так, чтобы оставалось расстояние между зрителями.
В эти дни особое внимание уделяется онлайн-кинотеатрам. Зрители выбирают, с кем они останутся после режима самоизоляции, для чего подписываются на несколько сервисов, предоставивших бесплатный доступ. Если до начала пандемии коронавируса у одного опрошенного была подписка в среднем только на один онлайн-кинотеатр, то теперь один зритель подписан в среднем на два. При этом онлайн-платформы выполняют прикладную функцию – получить интересующий контент в нужном месте в нужное время, в то время как в кинотеатры люди идут за получением неповторимых эмоций. Как отметил 34-летний житель Москвы, «онлайн-кинотеатр дешевле и смотреть можно где угодно и когда угодно, на паузу можно поставить, сразу обсудить с кем-то. Но поход в кинотеатр – это что-то значимое. Когда смотришь дома, ты посмотрел и забыл, а поход в кинотеатр – это событие. Нельзя сказать, что это – атмосфера праздника, но какое-то более или менее событие».
На четвёртой неделе самоизоляции всё больше внимания киноаудитории концентрируется на двух основных поводах: принимаемые меры по противодействию пандемии, а также необходимость длительного пребывания дома (38% и 37% опрошенных соответственно). Острее на режим реагирует аудитория 18-24 лет: 49% респондентов данной возрастной группы беспокоило длительное пребывание дома, 18% – необходимость решать вопросы через интернет. Сокращение дохода беспокоит 27% киноаудитории.