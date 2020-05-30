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Райан Гослинг станет «Человеком-волком»

30 мая
2020 год

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30 мая 2020
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк» — ремейке классического хоррора 1941 года из коллекции студии Universal Pictures, сообщает Variety.

Райан Гослинг станет «Человеком-волком»
фото: Getty Images

Над адаптацией этой истории работали сценаристки сериала «Оранжевый — хит сезона» Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Подробности сюжета пока держатся втайне. Ожидается, что картина будет близка по атмосфере «Стрингеру» Дэна Гилроя. На данный момент также ведутся поиски режиссера. Одним из претендентов стал Кори Финли, выпустивший в 2019-м ленту «Безупречный» с Хью Джекманом.

Фильм с Гослингом станет уже второй адаптацией классического хоррора, который рассказывал об американце, ставшим оборотнем и страстно желающим излечиться от своей безудержной ликантропии. Первый ремейк, поставленный Джо Джонстоном, вышел на экраны в 2010-м. Роль человека-волка в разное время исполняли Лон Чейни-мл. и Бенисио Дель Торо.
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