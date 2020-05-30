Райан Гослинг станет «Человеком-волком»

Над адаптацией этой истории работали сценаристки сериала «Оранжевый — хит сезона»Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Подробности сюжета пока держатся втайне. Ожидается, что картина будет близка по атмосфере «Стрингеру»Дэна Гилроя. На данный момент также ведутся поиски режиссера. Одним из претендентов стал Кори Финли, выпустивший в 2019-м ленту «Безупречный» с Хью Джекманом.
Фильм с Гослингом станет уже второй адаптацией классического хоррора, который рассказывал об американце, ставшим оборотнем и страстно желающим излечиться от своей безудержной ликантропии. Первый ремейк, поставленный Джо Джонстоном, вышел на экраны в 2010-м. Роль человека-волка в разное время исполняли Лон Чейни-мл. и Бенисио Дель Торо.
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