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Алек Болдуин воплотит образ опасного преступника в экшн-вестерне

30 мая
2020 год

Новости кино >>
30 мая 2020
Американский актер Алек Болдуин сыграет опасного преступника в экшн-вестерне «Ржавчина» (Rust), сообщает The Hollywood Reporter.

Алек Болдуин воплотит образ опасного преступника в экшн-вестерне
фото: Shutterstock

В центре сюжета окажется печально известный разбойник Харланд Раст. Сколько он себя помнит, за его голову всегда полагалась награда. Когда его 13-летний внук Лукас был осужден за случайное убийство и приговорен к повешению, Раст отправился в Канзас, чтобы вызволить мальчика из тюрьмы. Вместе два беглеца скрываются от маршала США Вуда Хелма и охотника за головами Фентона Ланга, которые сидят у них на хвосте. В этом опасном путешествии раскрываются неожиданные секреты и крепнут семейные узы.

Режиссерское кресло займет Джоэл Соуса. Он не только поставит картину, но и разработает сценарий совместно с Болдуином. Проект будет представлен на Каннском виртуальном кинорынке.
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