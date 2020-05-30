Алек Болдуин воплотит образ опасного преступника в экшн-вестерне

В центре сюжета окажется печально известный разбойник Харланд Раст. Сколько он себя помнит, за его голову всегда полагалась награда. Когда его 13-летний внук Лукас был осужден за случайное убийство и приговорен к повешению, Раст отправился в Канзас, чтобы вызволить мальчика из тюрьмы. Вместе два беглеца скрываются от маршала США Вуда Хелма и охотника за головами Фентона Ланга, которые сидят у них на хвосте. В этом опасном путешествии раскрываются неожиданные секреты и крепнут семейные узы.
Режиссерское кресло займет Джоэл Соуса. Он не только поставит картину, но и разработает сценарий совместно с Болдуином. Проект будет представлен на Каннском виртуальном кинорынке.
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