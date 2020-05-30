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Новости кино Amazon работает над экранизацией «Девушки с татуировкой дракона» Действие романа Стига Ларссона перенесется из 2000-х в наши дни.

Новости кино Алек Болдуин воплотит образ опасного преступника в экшн-вестерне Актер также поработает над сценарием ленты.

Новости театра Театральным вузам разрешили провести вступительные экзамены очно Роспотребнадзор и Минкультуры РФ представили для них рекомендации.

Лайфстайл Лянка Грыу рассказала о том, как вылечила аутизм сына Актриса регулярно делится своим опытом в соцсетях

Главная тема Фашистские США, победивший СССР: почему так популярны сериалы про альтернативную историю Экскурс из 1970-х в наши дни

Ролики фильмов «Чики». Трейлер №2 История четырех «жриц любви», которые решили распрощаться со своим прошлым и открыть собственный, легальный бизнес.