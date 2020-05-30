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Amazon работает над экранизацией «Девушки с татуировкой дракона»

30 мая
2020 год

Новости кино >>
30 мая 2020
Стриминговый сервис Amazon Prime Video работает над ТВ-адаптацией «Девушки с татуировкой дракона» — бестселлера шведского писателя Стига Ларссона, сообщает The Hollywood Reporter.

Amazon работает над экранизацией «Девушки с татуировкой дракона»
фото: Baldur Bragason/Colubia

Действие романа перенесется из 2000-х в наши дни. Главная героиня Лисбет Саландер окажется в другой обстановке и будет взаимодействовать с новыми персонажами. Ожидается, что такой ход поможет заинтересовать зрителей, которые не были знакомы с этой историей, а также привлечь внимание старых фанатов.

«Девушка с татуировкой дракона» была экранизирована уже дважды. В 2009 году роман адаптировал Нильс Арден Оплев, а в 2011-м на экраны вышел фильм Дэвида Финчера, главные роли в котором исполнили Руни Мара и Дэниел Крэйг.
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