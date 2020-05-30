Карен Гиллан и Аквафина снова поработают вместе

Действие ленты разворачивается спустя десятилетие после того, как нелепая шутка заставила Шелли Уилер (Аквафина) уехать из города. Это разбило девушке сердце и превратило ее в ледяную женщину, способную дать отпор любому. Теперь она работает наемной убийцей, и ее следующей жертвой становится Диана Парк (Карен Гиллан), которая издевалась над Шелли в школьные годы. Однако бывшие враги неожиданно находят общий язык и становятся друзьями. Теперь им двоим грозит опасность: на девушек охотится целая банда.
Над сценарием ленты поработают Майкл Донджер и Лиз Сторм. Поставит экшн-комедию тайваньский режиссер Джуд Вэн, известная по таким телевизионным сериалам как «Детство Шелдона» и «Две девицы на мели».
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