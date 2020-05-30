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Не стало режиссера дубляжа Ярославы Турылёвой

30 мая
2020 год

Новости кино >>
30 мая 2020
Сегодня, 30 мая, не стало советской и российской актрисы и режиссера дубляжа Ярославы Турылёвой. Она скончалась в возрасте 87 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее коллега Павел Бартяев.

Не стало режиссера дубляжа Ярославы Турылёвой
фото: metronews.ru

Ярослава Георгиевна Турылёва (до замужества — Громова) родилась 2 сентября 1932 года. «За кадром» была с детства. Ее отец рано умер, и мать, работавшая актрисой, осталась одна с тремя дочерьми. Так девочка пошла на «Мосфильм» дублировать детей. Затем она поступила в Щукинское училище и в 1960 году окончила курс Леонида Шихматова и Веры Львовой. Но когда не задалось с театральной карьерой, вернулась к дубляжу. Голосом Турылёвой говорят многие герои отечественного и зарубежного кино, персонажи мультфильмов «Ух ты, говорящая рыба», «Ишь ты, масленица!», «В синем море, в белой пене», «Кто расскажет небылицу?».

Проработав долгое время в качестве актрисы дубляжа, Ярослава Георгиевна начала непосредственно руководить процессом — стала режиссером дубляжа «Мосфильма». На её счету такие фильмы как «Список Шиндлера», несколько «Джеймсов Бондов», «Побег из курятника», «Шрэк», «Матрица», «Джобс. Империя соблазна», «Волк с Уолл-стрит», «Миньоны», «1917», «Человек-невидимка» и множество других кинолент.
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персоны
Вера ЛьвоваЯрослава ТурылёваЛеонид Шихматов
фильмы
1917В синем море, в белой пене...Волк с Уолл-стритДжобс. Империя соблазнаЗавтра не умрет никогдаИшь ты, масленица!МатрицаМиньоныПобег из курятникаСписок ШиндлераУх ты, говорящая рыба!Человек-невидимкаШрэк

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