ревью

Новости кино Не стало режиссера дубляжа Ярославы Турылёвой Она скончалась в возрасте 87 лет.

Новости кино Карен Гиллан и Аквафина снова поработают вместе Они сыграют заклятых врагов, неожиданно ставших друзьями, в комедии «Шелли».

Новости кино Алек Болдуин воплотит образ опасного преступника в экшн-вестерне Актер также поработает над сценарием ленты.

Новости кино Amazon работает над экранизацией «Девушки с татуировкой дракона» Действие романа Стига Ларссона перенесется из 2000-х в наши дни.

Главная тема Фашистские США, победивший СССР: почему так популярны сериалы про альтернативную историю Экскурс из 1970-х в наши дни

Ролики фильмов «Чики». Трейлер №2 История четырех «жриц любви», которые решили распрощаться со своим прошлым и открыть собственный, легальный бизнес.