Не стало режиссера дубляжа Ярославы Турылёвой

Сегодня, 30 мая, не стало советской и российской актрисы и режиссера дубляжа Ярославы Турылёвой. Она скончалась в возрасте 87 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее коллега Павел Бартяев.
фото: metronews.ru
Ярослава Георгиевна Турылёва (до замужества — Громова) родилась 2 сентября 1932 года. «За кадром» была с детства. Ее отец рано умер, и мать, работавшая актрисой, осталась одна с тремя дочерьми. Так девочка пошла на «Мосфильм» дублировать детей. Затем она поступила в Щукинское училище и в 1960 году окончила курс Леонида Шихматова и Веры Львовой. Но когда не задалось с театральной карьерой, вернулась к дубляжу. Голосом Турылёвой говорят многие герои отечественного и зарубежного кино, персонажи мультфильмов «Ух ты, говорящая рыба», «Ишь ты, масленица!», «В синем море, в белой пене», «Кто расскажет небылицу?».
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