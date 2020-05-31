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Любовь Аркус расстанется с «Сеансом»

31 мая
2020 год

Новости кино >>
31 мая 2020
Известный киновед и режиссёр Любовь Аркус собирается покинуть пост главного редактора журнала «Сеанс». Об этом сообщила она сама на своей странице в социальной сети Facebook.

«Дорогие друзья, я ухожу из фонда "Антон тут рядом". А также из журнала "Сеанс". Всё. Силы кончились», — говорится в сообщении Аркус.

Любовь Аркус расстанется с «Сеансом»
фото: seance.ru

По словам заместителя главного редактора «Сеанса» Василия Степанова, Любовь Юрьевна «охраняла и вдохновляла журнал 30 лет», и теперь существование издания находится под угрозой. Кинокритик Андрей Плахов считает, что «потерять "Сеанс", один из двух наших прекрасных киножурналов, мы не можем себе позволить. И Любу вернём в него всеми возможными и невозможными способами».

Любовь Аркус основала журнал «Сеанс» в 1989 году совместно с Александром Голутвой, с 1993-го она является учредителем и главным редактором одноименного издательства, а с 2010-го — художественным руководителем мастерской «Сеанс». В марте 2013-го Аркус создала фонд «Выход в Петербурге», а в декабре того же года был реализован его главный проект — центр социальной абилитации и творчества для взрослых людей «Антон тут рядом», вдохновлённый её документальным фильмом.
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