Любовь Аркус расстанется с «Сеансом»

Известный киновед и режиссёр Любовь Аркус
собирается покинуть пост главного редактора журнала «Сеанс». Об этом сообщила она сама на своей странице в социальной сети Facebook
.
«Дорогие друзья, я ухожу из фонда "Антон тут рядом". А также из журнала "Сеанс". Всё. Силы кончились», —
говорится в сообщении Аркус.
По словам
заместителя главного редактора «Сеанса» Василия Степанова
, Любовь Юрьевна «охраняла и вдохновляла журнал 30 лет»
, и теперь существование издания находится под угрозой. Кинокритик Андрей Плахов считает
, что «потерять "Сеанс", один из двух наших прекрасных киножурналов, мы не можем себе позволить. И Любу вернём в него всеми возможными и невозможными способами»
.
Любовь Аркус основала журнал «Сеанс» в 1989 году совместно с Александром Голутвой
, с 1993-го она является учредителем и главным редактором одноименного издательства, а с 2010-го — художественным руководителем мастерской «Сеанс». В марте 2013-го Аркус создала фонд «Выход в Петербурге», а в декабре того же года был реализован его главный проект — центр социальной абилитации и творчества для взрослых людей «Антон тут рядом
», вдохновлённый её документальным фильмом.
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