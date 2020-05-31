Скотт Дерриксон поставит продолжение «Лабиринта»

Скотт Дерриксон
займёт режиссёрское кресло продолжения фэнтези Джима Хенсона
«Лабиринт
», уверяет Deadline
.
Ранее постановкой картины планировал заниматься Феде Альварес
. Он работал вместе со сценаристом Джеем Басу
, с которым сотрудничал в ходе производства триллера «Девушка, которая застряла в паутине
», но позднее выбыл из проекта. В настоящий момент над сценарием корпит Мэгги Левин
(«Навстречу тьме
»).
Оригинальная лента 1986 года рассказывает о юной девушке Саре (Дженнифер Коннелли
), случайно отдавшей своего брата королю гоблинов Джарету (Дэвид Боуи
). Чтобы вернуть мальчика, Саре придётся пройти опасный лабиринт и решить не одну логическую загадку.
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