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Скотт Дерриксон поставит продолжение «Лабиринта»

31 мая
2020 год

Новости кино >>
31 мая 2020
Скотт Дерриксон займёт режиссёрское кресло продолжения фэнтези Джима Хенсона «Лабиринт», уверяет Deadline.

Скотт Дерриксон поставит продолжение «Лабиринта»
фото: nme.com

Ранее постановкой картины планировал заниматься Феде Альварес. Он работал вместе со сценаристом Джеем Басу, с которым сотрудничал в ходе производства триллера «Девушка, которая застряла в паутине», но позднее выбыл из проекта. В настоящий момент над сценарием корпит Мэгги ЛевинНавстречу тьме»).

Оригинальная лента 1986 года рассказывает о юной девушке Саре (Дженнифер Коннелли), случайно отдавшей своего брата королю гоблинов Джарету (Дэвид Боуи). Чтобы вернуть мальчика, Саре придётся пройти опасный лабиринт и решить не одну логическую загадку.
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