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«Скрипача на крыше» адаптируют для современного зрителя

31 мая
2020 год

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31 мая 2020
Популярный бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше» получит вторую киноадаптацию. Первая версия, удостоенная трёх «Оскаров», была снята в 1971 году Норманом Джуисоном, уточняет Deadline.

«Скрипача на крыше» адаптируют для современного зрителя
фото: dailymail.co

За производство будущей картины отвечает MGM. Постановку доверят бродвейскому режиссёру Томасу Кейлу, работавшему над сериалом «Фосс/Вердон». Сценарий напишет Стивен Левенсон.

«Скрипач на крыше» Джерри Бока, Шелдона Хэрника и Джозефа Стейна впервые был показан на сцене в 1964-м, после чего его отметили девятью премиями «Тони». В основу мюзикла лёг роман Шолом-Алейхема «Тевье-молочник», повествующий о еврее из небольшой российской деревушки, на которого в 1904-м наваливаются разные семейные невзгоды и конфликты с властями.
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