«Скрипача на крыше» адаптируют для современного зрителя

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Новости кино Любовь Аркус расстанется с «Сеансом» Известный киновед и режиссёр собирается покинуть пост главного редактора журнала, основанного ею в 1989 году.

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