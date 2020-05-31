«Скрипача на крыше» адаптируют для современного зрителя

Популярный бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше
» получит вторую киноадаптацию. Первая версия, удостоенная трёх «Оскаров», была снята в 1971 году Норманом Джуисоном
, уточняет Deadline
.
За производство будущей картины отвечает MGM. Постановку доверят бродвейскому режиссёру Томасу Кейлу
, работавшему над сериалом «Фосс/Вердон
». Сценарий напишет Стивен Левенсон
.
«Скрипач на крыше» Джерри Бока
, Шелдона Хэрника
и Джозефа Стейна
впервые был показан на сцене в 1964-м, после чего его отметили девятью премиями «Тони». В основу мюзикла лёг роман Шолом-Алейхема
«Тевье-молочник
», повествующий о еврее из небольшой российской деревушки, на которого в 1904-м наваливаются разные семейные невзгоды и конфликты с властями.
обсуждение >>