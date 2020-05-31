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Продюсеры «Тихого места» и автор «Робопокалипсиса» предупредят о чёрной дыре

31 мая
2020 год

Новости кино >>
31 мая 2020
Paramount планирует перенести на большой экран рассказ популярного американского писателя-фантаста Дэниэла Х. Уилсона «Грустный полдень длиною в вечность» (The Blue Afternoon That Lasted Forever).

Продюсеры «Тихого места» и автор «Робопокалипсиса» предупредят о чёрной дыре
фото: Эндрю Форм и Брэд Фуллер / Дэниэл Х. Уилсон

Согласно Variety, продюсерами фантастического триллера выступят Эндрю Форм и Брэд Фуллер, сотрудничавшие со студией при создании «Тихого места». Сценарий напишет сам автор, чей «Робопокалипсис» долгое время хотел экранизировать Стивен Спилберг. Что касается данного рассказа, то его адаптацией, помимо Спилберга, интересовались Джей Джей Абрамс, Sony и MGM.

Зрителям поведают о сотруднике NASA Эрике, который обнаружил чёрную дыру, способную покончить с Землёй. Но ему никто не верит, кроме собственной десятилетней дочери Мэри.
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