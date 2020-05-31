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«Шторм» и «Эпидемия» получили по пять наград VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

31 мая
2020 год

Новости кино >>
31 мая 2020
31 мая состоялось вручение VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в онлайн-формате. Трансляция велась на официальном сайте Пятого канала.


Лидерами по количеству наград стали «Шторм» и «Эпидемия». Оба сериала получили по пять премий. Первый назвали лучшим сериалом менее 24 серий, а также отметили за режиссуру Бориса Хлебникова, сценарий и работу актёров Александра Робака (лучшая мужская роль) и Максима Лагашкина (актёр второго плана). Экранизации «Вонгозеро» достались награды за роли актрис Виктории Исаковой (лучшая женская роль) и Марьяны Спивак (актриса второго плана), работу оператора, художника по гриму и режиссёра монтажа.

Мини-сериалом 2019 года назвали «Батальон». Лучшим телесериалом более 24 эпизодов стала «Великолепная пятёрка». Среди полнометражных художественных фильмов победу одержал «Текст» Клима Шипенко.

«Шторм» и «Эпидемия» получили по пять наград VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
фото: кадр из «Эпидемии»

Полный список лауреатов премии АПКиТ:

Лучший мини-сериал (1-4 серии) – «Батальон»

«Не ждали»
«Чистая психология»


Лучший сериал (5 - 24 серий) – «Шторм»

«Ростов»
«Шифр»
«Эпидемия»


Лучший сериал (более 24 серий) – «Великолепная пятёрка»

«Мухтар. Новый след»
«След»


Лучший комедийный сериал – «Жуки»

«Дылды»
«Мылодрама»


Лучший анимационный сериал – «Три кота»

«Маша и Медведь»
«Фиксики»


Лучшая сценарная работаНаталия Мещанинова при участии Степана Девонина и Ильи Тилькина («Шторм»)

Нана Гринштейн, Анна Рубцова при участии Константина БогомоловаСодержанки»)
Роман Кантор при участии Алексея Караулова на основе романа Яны Вагнер «Вонгозеро» («Эпидемия»)


Лучшие визуальные эффекты – «Гоголь»

«Мёртвое озеро»
«Толя-робот»
«Эпидемия»


Лучшая режиссёрская работаБорис Хлебников («Шторм»)

Егор Баранов («Гоголь»)
Сергей ГинзбургОтчим»)
Павел Костомаров («Эпидемия»)


Лучшая оригинальная музыка к сериалуАртём Васильев («Отчим»)

Райан Оттер («Гоголь»)
Сергей Дудаков («Ростов»)
Александр Соколов («Эпидемия»)


Лучшая операторская работаДавид Хайзников («Эпидемия»)

Сергей Трофимов («Гоголь»)
Павел Капинос, Илья Авербах («Мёртвое озеро»)


Лучшая работа художника-постановщикаСергей ВоробьёвЕкатерина. Самозванцы»)

Елена Жукова («Гоголь»)
Евгений КачановГодунов. Продолжение»)
Георгий МичриКрылья империи»)
Мария Пасичник-Ракша, Маруся Парфёнова-Чухрай («Эпидемия»)


Лучшая работа художника по костюмам – «Екатерина. Самозванцы»

«Гоголь»
«Годунов. Продолжение»


Лучшая работа художника по гриму – «Эпидемия»

«Гоголь»
«Толя-робот»


Лучшая работа звукорежиссёра – «Батальон»

«Гоголь»
«Эпидемия»


Лучшая работа режиссёра монтажа – «Эпидемия»

«Гоголь»
«Содержанки»


Лучшая работа кастинг-директора – «А.Л.Ж.И.Р.»

«Мёртвое озеро»
«Шторм»
«Эпидемия»


Лучший актёр сериала – Александр Робак («Шторм»)

Александр Паль («Толя-робот»)
Кирилл Кяро («Эпидемия»)


Лучшая актриса сериала – Виктория Исакова («Эпидемия»)

Анна Михалкова («Шторм»)
Любовь АксёноваБывшие»)


Лучший актёр второго плана в сериале – Максим Лагашкин («Шторм»)

Александр Робак («Эпидемия»)
Алексей Барабаш («Ростов»)


Лучшая актриса второго плана в сериале – Марьяна Спивак («Эпидемия»)

Ольга Сутулова («Содержанки»)
Софья Ардова («Ростов»)


Лучшая докудрама – «Рюриковичи»

«Польский след»
«Страна Советов. Забытые вожди»


Лучший полнометражный художественный фильм – «Текст»

«Дылда»
«Холоп»


Специальный приз за создание наиболее благоприятных условий для съёмок – Калининградская, Новгородская и Ульяновская области

Специальный приз за многолетнюю верность сериаламВладимир Краснопольский и Валерий Усков

Специальный приз за расширение границАлександра Модестова и Евгения Маркова за организацию международного форума Key buyers event.
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