«Шторм» и «Эпидемия» получили по пять наград VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

31 мая состоялось вручение
VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)
в онлайн-формате. Трансляция велась на
официальном сайте
Пятого канала.
Лидерами по количеству наград стали «
Шторм
» и «
Эпидемия
». Оба сериала получили по пять премий. Первый назвали лучшим сериалом менее 24 серий, а также отметили за режиссуру
Бориса Хлебникова
, сценарий и работу актёров
Александра Робака
(лучшая мужская роль) и
Максима Лагашкина
(актёр второго плана). Экранизации «Вонгозеро» достались награды за роли актрис
Виктории Исаковой
(лучшая женская роль) и
Марьяны Спивак
(актриса второго плана), работу оператора, художника по гриму и режиссёра монтажа.
Мини-сериалом 2019 года назвали «
Батальон
». Лучшим телесериалом более 24 эпизодов стала «
Великолепная пятёрка
». Среди полнометражных художественных фильмов победу одержал «
Текст
»
Клима Шипенко
.
фото: кадр из «Эпидемии» Полный список лауреатов премии АПКиТ:
Лучший мини-сериал (1-4 серии)
– «Батальон»
«
Не ждали
»
«
Чистая психология
»
Лучший сериал (5 - 24 серий)
– «Шторм»
«
Ростов
»
«
Шифр
»
«Эпидемия»
Лучший сериал (более 24 серий)
– «
Великолепная пятёрка
»
«
Мухтар. Новый след
»
«
След
»
Лучший комедийный сериал
– «
Жуки
»
«
Дылды
»
«
Мылодрама
»
Лучший анимационный сериал
– «
Три кота
»
«
Маша и Медведь
»
«
Фиксики
»
Лучшая сценарная работа
–
Наталия Мещанинова
при участии
Степана Девонина
и
Ильи Тилькина
(«Шторм»)
Нана Гринштейн
,
Анна Рубцова
при участии
Константина Богомолова
(«
Содержанки
»)
Роман Кантор
при участии
Алексея Караулова
на основе романа
Яны Вагнер
«
Вонгозеро
» («Эпидемия»)
Лучшие визуальные эффекты
– «
Гоголь
»
«
Мёртвое озеро
»
«
Толя-робот
»
«Эпидемия»
Лучшая режиссёрская работа
–
Борис Хлебников
(«Шторм»)
Егор Баранов
(«Гоголь»)
Сергей Гинзбург
(«
Отчим
»)
Павел Костомаров
(«Эпидемия»)
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
–
Артём Васильев
(«Отчим»)
Райан Оттер
(«Гоголь»)
Сергей Дудаков
(«Ростов»)
Александр Соколов
(«Эпидемия»)
Лучшая операторская работа
–
Давид Хайзников
(«Эпидемия»)
Сергей Трофимов
(«Гоголь»)
Павел Капинос
,
Илья Авербах
(«Мёртвое озеро»)
Лучшая работа художника-постановщика
–
Сергей Воробьёв
(«
Екатерина. Самозванцы
»)
Елена Жукова
(«Гоголь»)
Евгений Качанов
(«
Годунов. Продолжение
»)
Георгий Мичри
(«
Крылья империи
»)
Мария Пасичник-Ракша
,
Маруся Парфёнова-Чухрай
(«Эпидемия»)
Лучшая работа художника по костюмам
– «Екатерина. Самозванцы»
«Гоголь»
«Годунов. Продолжение»
Лучшая работа художника по гриму
– «Эпидемия»
«Гоголь»
«Толя-робот»
Лучшая работа звукорежиссёра
– «Батальон»
«Гоголь»
«Эпидемия»
Лучшая работа режиссёра монтажа
– «Эпидемия»
«Гоголь»
«Содержанки»
Лучшая работа кастинг-директора
– «
А.Л.Ж.И.Р.
»
«Мёртвое озеро»
«Шторм»
«Эпидемия»
Лучший актёр сериала
– Александр Робак («Шторм»)
Александр Паль
(«Толя-робот»)
Кирилл Кяро
(«Эпидемия»)
Лучшая актриса сериала
– Виктория Исакова («Эпидемия»)
Анна Михалкова
(«Шторм»)
Любовь Аксёнова
(«
Бывшие
»)
Лучший актёр второго плана в сериале
– Максим Лагашкин («Шторм»)
Александр Робак («Эпидемия»)
Алексей Барабаш
(«Ростов»)
Лучшая актриса второго плана в сериале
– Марьяна Спивак («Эпидемия»)
Ольга Сутулова
(«Содержанки»)
Софья Ардова
(«Ростов»)
Лучшая докудрама
– «
Рюриковичи
»
«
Польский след
»
«
Страна Советов. Забытые вожди
»
Лучший полнометражный художественный фильм
– «
Текст
»
«
Дылда
»
«
Холоп
»
Специальный приз за создание наиболее благоприятных условий для съёмок
– Калининградская, Новгородская и Ульяновская области
Специальный приз за многолетнюю верность сериалам
–
Владимир Краснопольский
и
Валерий Усков Специальный приз за расширение границ
–
Александра Модестова
и
Евгения Маркова
за организацию международного форума Key buyers event.
обсуждение >>