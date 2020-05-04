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Новые «Трансформеры» появятся на больших экранах в 2022 году

4 мая
2020 год

Новости кино >>
4 мая 2020
Новые «Трансформеры» получили дату премьеры. Картина выйдет 24 июня 2022 года, сообщает Deadline.


Кроме того, Paramount работает над спин-оффом и анимационным приквелом. За сценарий отвечают Джеймс ВандербилтЗодиак») и Джоби ХарольдДжон Уик 3»). Сюжет первого развернётся во вселенной сериала «Битвы зверей», посвящённого роботам-животным. А второй будет связан с «Бамблби».

Недавно также стало известно, что режиссёр «Истории игрушек 4» Джош Кули займётся анимационным приквелом «Трансформеров». Лента расскажет о происхождении Мегатрона и прольёт свет на истоки конфликта между миролюбивыми автоботами и десептиконами, стремящимися к власти. Над историей работали сценаристы «Человека-муравья и Осы» Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари. Они были заняты в этом проекте в течение нескольких лет, расширяя вселенную Трансформеров.
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