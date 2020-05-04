Новые «Трансформеры» появятся на больших экранах в 2022 году

Новые «Трансформеры
» получили дату премьеры. Картина выйдет 24 июня 2022 года, сообщает Deadline
.
Кроме того, Paramount работает над спин-оффом и анимационным приквелом. За сценарий отвечают Джеймс Вандербилт
(«Зодиак
») и Джоби Харольд
(«Джон Уик 3
»). Сюжет первого развернётся во вселенной сериала «Битвы зверей
», посвящённого роботам-животным. А второй будет связан с «Бамблби
».
Недавно также стало известно
, что режиссёр «Истории игрушек 4
» Джош Кули
займётся анимационным приквелом «Трансформеров
». Лента расскажет о происхождении Мегатрона и прольёт свет на истоки конфликта между миролюбивыми автоботами и десептиконами, стремящимися к власти. Над историей работали сценаристы «Человека-муравья и Осы
» Эндрю Баррер
и Гэбриел Феррари
. Они были заняты в этом проекте в течение нескольких лет, расширяя вселенную Трансформеров.