Новые «Трансформеры» появятся на больших экранах в 2022 году

анонс

Это будет уже четвёртая экранизация произведений популярного американского писателя-фантаста.

У фильма будет подзаголовок «Новое наследие».

3 мая

Россияне после самоизоляции предпочтут поход в кинотеатры онлайн-просмотрам

Зрителям не хватает общения, но как минимум месяц после завершения ограничительных мер они продолжат соблюдать социальную дистанцию.