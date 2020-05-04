Продолжение «Космического джема» обрело название

Вторая часть «Космического джема
» обзавелась официальным названием. У фильма будет подзаголовок «Новое наследие
» (A New Legacy), уверяет Variety
.
Об этом стало известно благодаря звезде сиквела, баскетболисту Леброну Джеймсу
, опубликовавшему в твиттере
видео, где он покрасовался перед подписчиками в кепке с логотипом картины. Позднее название появилось и на официальной странице
фильма.
По словам Леброна, лента пока не имеет точной даты выхода, но премьеру следует ожидать в 2021-м. Ранее Warner Bros. обещала выпустить новый «Космический джем» 16 июля того же года.
Режиссёрское кресло сиквела занял Малколм Д. Ли
(«Очень страшное кино 5
»). О сюжете информации пока нет.