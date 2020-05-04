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Продолжение «Космического джема» обрело название

4 мая
2020 год

Новости кино >>
4 мая 2020
Вторая часть «Космического джема» обзавелась официальным названием. У фильма будет подзаголовок «Новое наследие» (A New Legacy), уверяет Variety.

Об этом стало известно благодаря звезде сиквела, баскетболисту Леброну Джеймсу, опубликовавшему в твиттере видео, где он покрасовался перед подписчиками в кепке с логотипом картины. Позднее название появилось и на официальной странице фильма.

Продолжение «Космического джема» обрело название
фото: gamespot.com

По словам Леброна, лента пока не имеет точной даты выхода, но премьеру следует ожидать в 2021-м. Ранее Warner Bros. обещала выпустить новый «Космический джем» 16 июля того же года.

Режиссёрское кресло сиквела занял Малколм Д. ЛиОчень страшное кино 5»). О сюжете информации пока нет.
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