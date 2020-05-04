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Джеймс Ван и Дерек Кольстад адаптируют «Сезон охоты» Фрэнка Малькольма Робинсона

4 мая
2020 год

Новости кино >>
4 мая 2020
Создатель «Заклятия» Джеймс Ван и автор «Джона Уика» Дерек Кольстад разрабатывают адаптацию научно-фантастической новеллы Фрэнка Малькольма Робинсона «Сезон охоты» (Hunting Season), опубликованной в 1951 году.


Согласно Deadline, сюжет будущей ленты стартует в мире будущего, откуда провинившегося перед государством юриста после вынесения приговора отправляют в прошлое, где ему предстоит бороться за выживание и защищаться от подосланных убийц.

Продюсерами фильма выступят Ван, Дон Мёрфи, Майкл Клир и Сьюзен Монфорд. За производство отвечает студия Atomic Monster.

Это будет уже четвёртая экранизация произведений популярного американского писателя-фантаста после таких фильмов, как «Ад в поднебесье», «Власть» и «Пятая ракета».
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