Джеймс Ван и Дерек Кольстад адаптируют «Сезон охоты» Фрэнка Малькольма Робинсона

Создатель «Заклятия
» Джеймс Ван
и автор «Джона Уика
» Дерек Кольстад
разрабатывают адаптацию научно-фантастической новеллы Фрэнка Малькольма Робинсона
«Сезон охоты
» (Hunting Season), опубликованной в 1951 году.
Согласно Deadline
, сюжет будущей ленты стартует в мире будущего, откуда провинившегося перед государством юриста после вынесения приговора отправляют в прошлое, где ему предстоит бороться за выживание и защищаться от подосланных убийц.
Продюсерами фильма выступят Ван, Дон Мёрфи
, Майкл Клир
и Сьюзен Монфорд
. За производство отвечает студия Atomic Monster.
Это будет уже четвёртая экранизация произведений популярного американского писателя-фантаста после таких фильмов, как «Ад в поднебесье
», «Власть
» и «Пятая ракета
».