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«Деда Морозова» покажут на майские праздники

4 мая
2020 год

Новости кино >>
4 мая 2020
Премьера военной драмы Юрия Поповича «Дед Морозов» состоится на НТВ 10 мая в 20:10, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство мини-сериала.

«Деда Морозова» покажут на майские праздники
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Зрителям поведают историю, основанную на реальных событиях, о человеке, за чьей спиной была подготовка покушения на Александра II. Николай Александрович Морозов (Аристарх Ливанов) прожил долгую жизнь: был и революционером, и террористом. Его приговорили к пожизненной каторге, около тридцати лет он провёл в царских тюрьмах. Начало Великой Отечественной Войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком. Однако, когда понял, что нужен Родине, ушёл добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет. Однако история Морозова – это история не столько о войне, сколько о раскаянии и покаянии, потому что под конец жизни он чувствовал вину за то, что натворил в юности.

«Наш фильм достаточно близок к историческим событиям. Фигура Николая Морозова – уникальная, многие факты его биографии, которые есть в нашей киноленте – реальны. Конечно, военная история немного допридумана, доиграна. Например, момент противостояния двух снайперов: советского Морозова и немецкого Венсбергера, которого сыграл Филипп Рейнхардт», – рассказал режиссёр Юрий Попович.

«Деда Морозова» покажут на майские праздники
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Рейнхардт обучился на съёмках не только новым тонкостям русского языка (Филипп общался со съёмочной группой на смеси русского, белорусского, немецкого и английского языков), но и настоящим снайперским навыкам – с ним и Ливановым отдельно работала группа специалистов. Жену Морозова в молодости сыграла Нино Кантария – внучка знаменитого младшего сержанта Мелитона Кантария, который в 1945-м водрузил знамя над Рейхстагом. В сериале также задействован ещё один герой, который появится в жизни Николая Морозова. 15-летний Илья сбегает на фронт, чтобы отомстить за гибель отца, и Николай Александрович отправляется на поиски мальчика. Роль Ильи исполняет Максим Сапрыкин. Ему семнадцать лет, он учится в одиннадцатом классе и готовится к поступлению в театральные вузы Москвы.

Действие происходит в разных городах и даже в разных странах. Так, герои оказываются то на Волховском фронте, то в казематах Петропавловской крепости, то в Швейцарии. И все эти локации удалось создать, не выезжая из Белоруссии.
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«Деда Морозова» покажут на майские праздники фотографии
«Деда Морозова» покажут на майские праздники фотографии
«Деда Морозова» покажут на майские праздники фотографии
«Деда Морозова» покажут на майские праздники фотографии
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