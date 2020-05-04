«Бросок кобры» получит ещё один фильм

Во вселенной «Броска кобры
» появится новый фильм. Как уточняет THR
, это будет сиквел ленты «Снейк Айз
», чей выход в прокат намечен на осень.
Над сценарием корпят Джо Шрапнель
и Анна Уотерхаус
, приложившие руку к биографической драме «Опасная роль Джин Сиберг
». Предполагается, что зрителей ожидает не сиквел, а расширение. Продюсером числится Лоренцо ди Бонавентура
.
«Снейк Айз» сосредоточен на судьбе персонажа, скрывающего своё лицо под чёрной маской. Титульную роль исполнит Генри Голдинг
. За постановку отвечает Роберт Швентке
.