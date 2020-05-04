«Бросок кобры» получит ещё один фильм

анонс

Это будет уже четвёртая экранизация произведений популярного американского писателя-фантаста.

У фильма будет подзаголовок «Новое наследие».

4 мая

Новые «Трансформеры» появятся на больших экранах в 2022 году

Картина выйдет в прокат через два года, 24 июня.