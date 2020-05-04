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«Бросок кобры» получит ещё один фильм

4 мая
2020 год

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4 мая 2020
Во вселенной «Броска кобры» появится новый фильм. Как уточняет THR, это будет сиквел ленты «Снейк Айз», чей выход в прокат намечен на осень.


Над сценарием корпят Джо Шрапнель и Анна Уотерхаус, приложившие руку к биографической драме «Опасная роль Джин Сиберг». Предполагается, что зрителей ожидает не сиквел, а расширение. Продюсером числится Лоренцо ди Бонавентура.

«Снейк Айз» сосредоточен на судьбе персонажа, скрывающего своё лицо под чёрной маской. Титульную роль исполнит Генри Голдинг. За постановку отвечает Роберт Швентке.
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