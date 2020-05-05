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Короткометражка об изоляции в «Гараже» с Ольгой Дибцевой доступна онлайн

5 мая
2020 год

Новости кино >>
5 мая 2020
Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма «Гараж» с Ольгой Дибцевой в главной роли.



По сюжету совершенно незнакомые друг с другом парень и девушка учатся совместной жизни в гараже, пока за стенами наступает конец света. Режиссером и сценаристом ленты выступил Игорь Марченко. Это его второй короткий метр. По его словам, «гараж – это метафора сожительства, того, как люди съезжаются, начинают вместе жить и узнают себя и друг друга практически заново». Хотя тема изоляции стала невероятно актуальной, Марченко надеется, что фильм станет не удручающим напоминанием о том, что надо сидеть дома и скупать консервы, а необычным взглядом на происходящее.

Короткометражка об изоляции в «Гараже» с Ольгой Дибцевой доступна онлайн
фото: К/ф "Гараж"

«Героиня «Гаража» – это я в обстоятельствах апокалипсиса. Я, как и она, борец: всегда добиваюсь своего, люблю конкурировать с мужчинами. Я бы также навела свои порядки в любом месте, где оказалась. Наверное, поэтому Игорь и позвал меня сниматься. Я бы хотела, чтобы, глядя на мою героиню, зрители понимали, что в жизни все возможно, нет безвыходных ситуаций, и даже если мир рухнул, ты все равно всегда можешь найти способ выжить и быть счастливым», – рассказала Ольга Дибцева о своем персонаже.
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