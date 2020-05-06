Джо Руссо напишет сценарий для продолжения боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
с Крисом Хемсвортом
стал одним из самых успешных релизов на Netflix, и через пару недель после премьеры сценарист проекта Джо Руссо
, поставивший «Мстители: Финал»
, приступил к работе над второй частью фильма, сообщает Deadline
.
После заключения сделки Руссо начал обдумывать будущий сюжет, но подробности о его замысле пока не известны. Финал первого фильма остался открытым, и вызвал у зрителей много вопросов, поэтому новая лента может рассказать как о прошлом героя, так и о его будущем.
Ожидается, что режиссерское кресло вновь займет Сэм Харгрейв
, а Крис Хемсворт вернется к роли бесстрашного наемника Тайлера Рэйка. Однако студия не может заключить с ним контракты, пока не будет готов сценарий.