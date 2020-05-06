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Джо Руссо напишет сценарий для продолжения боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

6 мая
2020 год

Новости кино >>
6 мая 2020
Боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом стал одним из самых успешных релизов на Netflix, и через пару недель после премьеры сценарист проекта Джо Руссо, поставивший «Мстители: Финал», приступил к работе над второй частью фильма, сообщает Deadline.



После заключения сделки Руссо начал обдумывать будущий сюжет, но подробности о его замысле пока не известны. Финал первого фильма остался открытым, и вызвал у зрителей много вопросов, поэтому новая лента может рассказать как о прошлом героя, так и о его будущем.

Ожидается, что режиссерское кресло вновь займет Сэм Харгрейв, а Крис Хемсворт вернется к роли бесстрашного наемника Тайлера Рэйка. Однако студия не может заключить с ним контракты, пока не будет готов сценарий.
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Мстители: ФиналТайлер Рейк: Операция по спасению

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