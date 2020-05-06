Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Одобрена концепция развития киностудии им. Горького

6 мая
2020 год

Новости кино >>
6 мая 2020
Совет директоров киностудии имени Горького утвердил стратегию развития на 2020-2026 годы. За это время планируется отснять 33 игровых фильма и 115 часов документального кино, а также запустить пять собственных линеек научно-популярного контента и возродить киножурнал «Хочу все знать», первый сезон которого будет включать от 30 до 60 эпизодов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Одобрена концепция развития киностудии им. Горького
фото: gorkyfilm.ru

Согласно новой стратегии, через семь лет киностудия должна стать высокотехнологичным креативным технопарком аудио-визуальной продукции, который будет лидировать в производстве детско-юношеского, документального и научно-популярного контента.

По словам гендиректора Юлианы Слащевой, реализация планов пройдет в несколько этапов. После того, как будет обеспечено финансирование, планируется отремонтировать имущественный комплекс на улице Эйзенштейна и построить новые студийные площадки, а также развивать кинопроизводство.
версия для печати
Ссылки по теме
Киностудия им. Горького разместит более 500 фильмов на своем YouTube-канале
Киностудия имени Горького займется не только игровым, но и документальным кино
Киностудия Горького покажет в Москве старинные костюмы
персоны
Юлиана Слащёва

анонс

Гараж

Скорбим

Татьяна Паркина
6 мая ушла из жизни актриса Татьяна Паркина.
Валерий Шувалов
3 мая ушел из жизни оператор Валерий Шувалов.

День рождения >>

Александр Белявский
Николай Годовиков
Игорь Гордин
Леонид Громов
Александр Демич (II)
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Рудольф Валентино
Стюарт Грэйнджер
Рома Дауни
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Анн Парийо
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен