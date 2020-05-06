Одобрена концепция развития киностудии им. Горького

Совет директоров киностудии имени Горького утвердил стратегию развития на 2020-2026 годы. За это время планируется отснять 33 игровых фильма и 115 часов документального кино, а также запустить пять собственных линеек научно-популярного контента и возродить киножурнал «Хочу все знать», первый сезон которого будет включать от 30 до 60 эпизодов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.
фото: gorkyfilm.ru
Согласно новой стратегии, через семь лет киностудия должна стать высокотехнологичным креативным технопарком аудио-визуальной продукции, который будет лидировать в производстве детско-юношеского, документального и научно-популярного контента.
По словам гендиректора Юлианы Слащевой, реализация планов пройдет в несколько этапов. После того, как будет обеспечено финансирование, планируется отремонтировать имущественный комплекс на улице Эйзенштейна и построить новые студийные площадки, а также развивать кинопроизводство.