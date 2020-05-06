Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Пускепалис позвонит девочке, живущей в Москве 1942 года

6 мая
2020 год

Новости кино >>
6 мая 2020
Премьера короткометражного фильма «Временная связь», снятого по рассказу «Можно попросить Нину?» Кира Булычёва, состоится 8 мая в 22:25 на СТС. Главную роль в ленте исполнит Сергей Пускепалис, сообщает пресс-служба телеканала.

Сергей Пускепалис позвонит девочке, живущей в Москве 1942 года
фото: Пресс-служба СТС

Действие происходит в Москве в наши дни. СМИ предупреждают, что скоро с огромной скоростью рядом с Землей пронесется опасный метеорит, но обеспеченному ресторатору Вадиму (Пускепалис) все нипочем, поэтому он не меняет своих планов и спешит отпраздновать покупку нового заведения. По дороге к ресторану герой звонит подруге Нине, чтоб пригласить на банкет. Однако из-за временной аномалии, связанной с метеоритом, на том конце трубку снимает другая Нина — тринадцатилетняя девочка, которая умирает от голода в холодной Москве 1942 года.

«Мы умышленно перенесли действие в наше время, чтобы показать, насколько сегодня актуальна тема связи между поколениями. И на мой взгляд, выбрали идеальный съемочный объект — ресторан на последнем этаже небоскреба. Получилось контрастно: главный герой, стоя у окна и возвышаясь над благополучной и красочной Москвой, говорит с ребенком из голодного, охваченного войной города», — отметил автор сценария и режиссер Дмитрий Аболмасов.
версия для печати
Ссылки по теме
Театр Волкова возглавит Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис поставил спектакль по мотивам «Железной воли» Лескова
Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой
Поиск по меткам
короткий метрСТС
персоны
Кир БулычёвСергей Пускепалис
фильмы
Временная связь

анонс

Гараж

Скорбим

Татьяна Паркина
6 мая ушла из жизни актриса Татьяна Паркина.
Валерий Шувалов
3 мая ушел из жизни оператор Валерий Шувалов.

День рождения >>

Александр Белявский
Николай Годовиков
Игорь Гордин
Леонид Громов
Александр Демич (II)
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Рудольф Валентино
Стюарт Грэйнджер
Рома Дауни
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Анн Парийо
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен