Сергей Пускепалис позвонит девочке, живущей в Москве 1942 года

Действие происходит в Москве в наши дни. СМИ предупреждают, что скоро с огромной скоростью рядом с Землей пронесется опасный метеорит, но обеспеченному ресторатору Вадиму (Пускепалис) все нипочем, поэтому он не меняет своих планов и спешит отпраздновать покупку нового заведения. По дороге к ресторану герой звонит подруге Нине, чтоб пригласить на банкет. Однако из-за временной аномалии, связанной с метеоритом, на том конце трубку снимает другая Нина — тринадцатилетняя девочка, которая умирает от голода в холодной Москве 1942 года.
«Мы умышленно перенесли действие в наше время, чтобы показать, насколько сегодня актуальна тема связи между поколениями. И на мой взгляд, выбрали идеальный съемочный объект — ресторан на последнем этаже небоскреба. Получилось контрастно: главный герой, стоя у окна и возвышаясь над благополучной и красочной Москвой, говорит с ребенком из голодного, охваченного войной города», — отметил автор сценария и режиссер Дмитрий Аболмасов.