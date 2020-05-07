Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий назначен исполнительным директором ivi

Ивана Гродецкого
, занимавшего ранее пост гендиректора онлайн-кинотеатра Okko, назначили на должность исполнительного директора ivi, сообщает «Коммерсантъ
».
Для компании это новая должность, предполагающая прямое подчинение гендиректору и основателю Олегу Туманову
. Последний сосредоточится на стратегических вопросах развития компании, ключевых бизнес-инициативах и партнёрствах, а также работе с инвесторами, а Гродецкому предстоит руководить операционной деятельностью.
Гродецкий, руководивший Okko с 2015-го, оставил свой пост в марте 2020-го. В компании он начинал свой путь в качестве коммерческого директора. Гродецкому пришлось уйти после изменения системы управления медиаактивами, осуществлённого Rambler Group, владеющей онлайн-кинотеатром. Группа создала видеоэкосистему на базе Okko, проектов «Okko Спорт» и Okko Entertainment, которую возглавила в качестве управляющего директора экс-менеджер Сбербанка Яна Бардинцева
.
Кроме того, в ivi появятся ещё два новых топ-менеджера. Коммерческим директором назначен Юрий Смагаринский
, ранее занимавший пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). А руководителем контентного направления станет бывший вице-президент по продажам и международным проектам Star Media Мария Гречишникова
.