Премьера тизера-трейлера почти документального фильма о блокаде Ленинграда

Кинопрокатная компания «ПРОвзгляд» и Кино-Театр.Ру
представляют тизер-трейлер военно-исторической драмы «Блокадный дневник
», сценарий к которой написан по мотивам произведений Ольги Берггольц
и Даниила Гранина
, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Автором и режиссером фильма выступил Андрей Зайцев
(«14+
»).
Фильм рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей. Февраль 1942 года, лютые морозы под минус 30 градусов, страшный голод, не работает водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина, Ольга, идет пешком через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего папу, проститься с ним и попросить у него прощения. Этот фильм - блокадная Одиссея, где зритель вместе с героиней проходит через весь город, встречает самых разных людей, попадает в сложные ситуации и видит, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.
Ведущие роли в ленте исполнили Ольга Озоллапиня
, Сергей Дрейден
, Андрей Шибаршин
, Дарья Румянцева
, Александра Гранина
, Василина Маковцева
, Полина Симачёва
, Софья Урицкая
, Ольга Гранина
, Наталия Санько
, Полина Филоненко
, Алексей Филимонов
, Полина Ауг
и другие.
С помощью компьютерной графики в картине визуально воссоздан Ленинград времен первой блокадной зимы - таким, каким его еще никогда не видел мировой зритель. Производством картины занималась киностудия «Сентябрь» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Российского военно-исторического общества. Кинотеатральная премьера «Блокадного дневника
» состоится 27 января 2021
года.