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Премьера тизера-трейлера почти документального фильма о блокаде Ленинграда

7 мая
2020 год

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7 мая 2020
Кинопрокатная компания «ПРОвзгляд» и Кино-Театр.Ру представляют тизер-трейлер военно-исторической драмы «Блокадный дневник», сценарий к которой написан по мотивам произведений Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Автором и режиссером фильма выступил Андрей Зайцев14+»).


Фильм рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей. Февраль 1942 года, лютые морозы под минус 30 градусов, страшный голод, не работает водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина, Ольга, идет пешком через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего папу, проститься с ним и попросить у него прощения. Этот фильм - блокадная Одиссея, где зритель вместе с героиней проходит через весь город, встречает самых разных людей, попадает в сложные ситуации и видит, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.

Премьера тизера-трейлера почти документального фильма о блокаде Ленинграда

Ведущие роли в ленте исполнили Ольга Озоллапиня, Сергей Дрейден, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева, Александра Гранина, Василина Маковцева, Полина Симачёва, Софья Урицкая, Ольга Гранина, Наталия Санько, Полина Филоненко, Алексей Филимонов, Полина Ауг и другие.

С помощью компьютерной графики в картине визуально воссоздан Ленинград времен первой блокадной зимы - таким, каким его еще никогда не видел мировой зритель. Производством картины занималась киностудия «Сентябрь» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Российского военно-исторического общества. Кинотеатральная премьера «Блокадного дневника» состоится 27 января 2021 года.
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Премьера тизера-трейлера почти документального фильма о блокаде Ленинграда фотографии
Премьера тизера-трейлера почти документального фильма о блокаде Ленинграда фотографии
Премьера тизера-трейлера почти документального фильма о блокаде Ленинграда фотографии
Премьера тизера-трейлера почти документального фильма о блокаде Ленинграда фотографии
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