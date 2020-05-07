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«Разрушитель» обзаведётся продолжением

7 мая
2020 год

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7 мая 2020
Сильвестр Сталлоне рассказал в своём Instagram о запуске в производство сиквела фантастического экшна «Разрушитель» 1993 года, когда отвечал на вопросы своих подписчиков.



По словам актёра, за разработку ленты отвечают он сам и Warner Bros. От студии пока нет официального подтверждения, что не мешает Сталлоне уверять зрителей, что продолжение отличное и когда-либо оно обязательно выйдет на большом экране.

Действие оригинала, снятого Марко Брамбиллой, происходит в недалёком будущем, когда все преступники содержатся в специальной криологической тюрьме — их подвергают заморозке на срок, который им выносит суд. Сержант полиции Джон Спартан, осуждённый по ошибочному обвинению, тоже был подвергнут заморозке. Однако, его опыт нужен властям, так как на свободе оказывается опасный преступник 90-х годов ХХ века Саймон Феникс (Уэсли Снайпс), и, чтобы поймать его, нужен человек, который хорошо знает его психологию. Джон вынужден преследовать человека, из-за которого сам оказался в холодильнике 35 лет назад.

«Разрушитель» обзаведётся продолжением

Компанию Слаю и Снайпсу в фильме составили Сандра Буллок, Найджел Хоторн, Бенджамин Брэтт, Боб Гантон, Дэнис Лири, Джек Блэк, Джесси Вентура, Билл Коббс и другие актёры.
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«Разрушитель» обзаведётся продолжением фотографии
«Разрушитель» обзаведётся продолжением фотографии
«Разрушитель» обзаведётся продолжением фотографии
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