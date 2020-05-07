Второй сезон «Динозавра» стартует 11 мая

«Я знаю, что первый сезон прошёл в эфире с успехом, и думаю, что важную роль в этом сыграло обилие хороших артистов, между которыми сложились прекрасные отношения, что благоприятно отразилось на работе. С Александром Панкратовым-Чёрным мы вообще старые друзья. Мы уважаем друг друга и ценим. Но и другие актёры, с которыми я познакомился ещё на съёмках первого сезона, тоже очень хорошие артисты. И, конечно же, режиссёры, операторы, монтажёры – все они залог большого успеха. В первом сезоне у нас была выраженная комедийная линия, где прапорщик и бывший "зэк" идут по следам Динозавра, пытаясь раздобыть денег, а в новом сезоне нас ждёт больше детективная история. Но комедийная составляющая, конечно же, останется», – рассказал Андрей Смирнов.
В новом сезоне Бабушкин (Смирнов), купив загородный дом, занимается любимым делом – ловит рыбу. Ему предлагают стать консультантом СК, но он отказывается: одно дело спасать внучку и сына, а другое – работать на «систему». Но вот ему звонит Басня (Панкратов-Чёрный) и говорит, что есть «заказ»: с помощью отмычек он открывает железную дверь со сложным замком. Бабушкин вновь взялся за старое? Нет! Вместе с Басней они открыли свою фирму по вскрытию дверей, но спокойная жизнь им только снится, и герои попадают в новый круговорот приключений.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Панкратова-Чёрного, «для всех Басня – смотритель в зоопарке. Он очень любопытный человек, знает все повадки слонов, верблюдов и даже маленьких обезьянок лори. У него, кстати, в новом сезоне будет опыт работы с такой обезьянкой. Но на самом деле мой герой – криминальный авторитет, он кассир общака. Он очень честный, пунктуальный и исполнительный человек, который бережёт каждую копеечку. А ещё мой герой одинок и где-то иронизирует над влюблёнными, может быть, у него была любовь, но трагическая или он, как говорится, не способен на любовь. Но мне очень хочется, чтобы был третий сезон, и чтобы у моего героя наконец-то появились любимая женщина».
Валерий Баринов и Александр Олешко предстанут перед зрителями в качестве отца и сына Курицыных, и по совместительству мошенников международного масштаба. Александр признался, что ему даже приходилось бить главного героя Бабушкина: «Играть отрицательных персонажей – очень азартная игра для актёра. Многие привыкли видеть меня в образе положительного героя, поэтому, думаю, им будет интересно увидеть совершенно другую историю. Для этого образа мне пришлось поправиться на шесть килограммов, и, к сожалению, мне приходится до сих пор сражаться с лишним весом. Но это наша профессия, и в этом тоже есть свой интерес».