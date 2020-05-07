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Генеральным директором Госфильмофонда назначили Елену Филатову

7 мая
2020 год

Новости кино >>
7 мая 2020
Елена Филатова назначена новым генеральным директором Госфильмофонда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Российской Федерации.

«Елена Филатова возглавила ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации"», – цитирует агентство собеседника из ведомства. Ранее пост занимал Николай Малаков, расставшийся с должностью 30 апреля текущего года.

Генеральным директором Госфильмофонда назначили Елену Филатову

Елена Филатова родилась 5 сентября 1972-го. Окончила Московский электротехнический техникум, где училась на техника-программиста, и Институт Бизнеса и Права по специальности «Управление предприятием». В течение многих лет занимала различные руководящие должности в телерадиокомпаниях «Звезда» и «Московия». Выступала исполнительным продюсером в организации прямых трансляций для Первого канала и ВГТРК, а также была исполнительным директором ряда документальных фильмов и шоу для федеральных телеканалов. В 2014-м получила должность исполнительного директора ООО «ДиджитаЛаб», а с 2018-го работала генеральным директором ООО «Пайк Медиа Лаб», специализирующегося на телевизионном производстве и создании медиасервисов.

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации является основным архивом кинофильмов нашей страны и входит в число особо ценных объектов культурного наследия. Его коллекция насчитывает более 70 тысяч наименований — от немых картин братьев Люмьер до работ современного российского и зарубежного кинематографа. Также здесь хранится около 450 тысяч предметов, связанных с темой кино: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и многое другое.
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