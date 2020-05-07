Генеральным директором Госфильмофонда назначили Елену Филатову

Елена Филатова
назначена новым генеральным директором Госфильмофонда, сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Российской Федерации.
«Елена Филатова возглавила ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации"», –
цитирует агентство собеседника из ведомства. Ранее пост занимал Николай Малаков
, расставшийся с должностью 30 апреля текущего года.
Елена Филатова родилась 5 сентября 1972-го. Окончила Московский электротехнический техникум, где училась на техника-программиста, и Институт Бизнеса и Права по специальности «Управление предприятием». В течение многих лет занимала различные руководящие должности в телерадиокомпаниях «Звезда» и «Московия». Выступала исполнительным продюсером в организации прямых трансляций для Первого канала и ВГТРК, а также была исполнительным директором ряда документальных фильмов и шоу для федеральных телеканалов. В 2014-м получила должность исполнительного директора ООО «ДиджитаЛаб», а с 2018-го работала генеральным директором ООО «Пайк Медиа Лаб», специализирующегося на телевизионном производстве и создании медиасервисов.
Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации является основным архивом кинофильмов нашей страны и входит в число особо ценных объектов культурного наследия. Его коллекция насчитывает более 70 тысяч наименований — от немых картин братьев Люмьер
до работ современного российского и зарубежного кинематографа. Также здесь хранится около 450 тысяч предметов, связанных с темой кино: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и многое другое.