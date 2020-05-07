Генеральным директором Госфильмофонда назначили Елену Филатову

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Второй сезон «Динозавра» стартует 11 мая

Премьера тизера-трейлера почти документального фильма о блокаде Ленинграда

7 мая

Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий назначен исполнительным директором ivi

Для компании это новая должность, предполагающая прямое подчинение её основателю Олегу Туманову.