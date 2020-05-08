Луи Летерье планирует поставить продолжение «Яркости»

Луи Летерье
может заменить Дэвида Эйра
на посту режиссёра сиквела «Яркости
», вышедшей на Netflix в 2017-м, уверяет Deadline
.
Эйру пришлось расстаться с продолжением фантастического экшна из-за перегруженного графика. За сценарий в настоящий момент отвечает Эван Спилиотопулос
(«Красавица и чудовище
»). Уилл Смит
и Джоэл Эдгертон
планируют вернуться к своим ролям.
Оригинал повествует о сотруднике спецотделения по магическим преступлениям, вынужденном объединиться с коллегой-орком, чтобы опередить и обезвредить злодеев, которые развернули ожесточенную охоту за всесильной волшебной палочкой.
Компанию Смиту и Эдгертону составили Нуми Рапас
, Эдгар Рамирес
, Люси Фрай
и другие актёры.