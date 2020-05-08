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Луи Летерье планирует поставить продолжение «Яркости»

8 мая
2020 год

Новости кино >>
8 мая 2020
Луи Летерье может заменить Дэвида Эйра на посту режиссёра сиквела «Яркости», вышедшей на Netflix в 2017-м, уверяет Deadline.

Эйру пришлось расстаться с продолжением фантастического экшна из-за перегруженного графика. За сценарий в настоящий момент отвечает Эван СпилиотопулосКрасавица и чудовище»). Уилл Смит и Джоэл Эдгертон планируют вернуться к своим ролям.


Оригинал повествует о сотруднике спецотделения по магическим преступлениям, вынужденном объединиться с коллегой-орком, чтобы опередить и обезвредить злодеев, которые развернули ожесточенную охоту за всесильной волшебной палочкой.

Компанию Смиту и Эдгертону составили Нуми Рапас, Эдгар Рамирес, Люси Фрай и другие актёры.
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