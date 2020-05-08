Россиянам покажут документальный сериал о деле О. Джей Симпсона

В России официально выходит документальный мини-сериал «О. Джей: Сделано в Америке». Российская телепремьера успешного проекта Эзры Эдельмана, получившего за эту работу «Оскар» в 2017-м, состоится 11 мая на Viasat Sport. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Viasat
О деле О. Джей Симпсона каждый американец знает не хуже, чем о мультсериале про смешных однофамильцев его фигуранта – оно буквально взорвало общество, разделив его на два непримиримых лагеря. Живая легенда американского футбола, икона темнокожего населения страны, кумир мальчишек, введённый в Зал Славы в 1985-м, девять лет спустя стал обвиняемым по делу в двойном убийстве, причём одной из жертв оказалась его супруга, а второй – её любовник. Однако в историю это дело вошло не только из-за звёздного статуса обвиняемого. Основное внимание оно привлекло в связи с тем, что, несмотря на массу неопровержимых улик, спортсмен был оправдан. Многие, вопреки решению суда, до сих пор убеждены, что он виновен в кошмарном злодеянии, а книгу с говорящим названием «Если бы я сделал это», предположительно, написанную Симпсоном, рассматривают как наглое и циничное признание.
Так или иначе, влияние, оказанное делом об убийстве Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана на дальнейшее развитие американского общества, переоценить невозможно. Неслучайно Райан Мёрфи избрал для первого сезона своей антологии «Американская история преступлений» именно случай Симпсона. Теперь российскому телезрителю представилась возможность по-новому ознакомиться с деталями таинственной истории. На этот раз – в документальном формате.
Пятисерийный фильм раскрывает не только трагическую историю семьи Симпсонов, но и о жизни звезды американского футбола: о поступлении в университет и первом браке, о становлении профессиональной карьеры и её завершении, взлётах и падениях, мечтах и надеждах. Новые эпизоды будут выходить в эфире Viasat Sport ежедневно с 11 по 15 мая в 22:00. Смотреть его можно будет также в онлайн-кинотеатре ViP Play, начиная с 16 мая.