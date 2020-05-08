Вселенная «Звёздного крейсера "Галактики"» расширится благодаря сценаристу «Кредо убийцы»

Найден сценарист для нового сериала, чьё действие развернётся во вселенной «Звёздного крейсера "Галактики"
». Согласно Deadline
, за сюжет будет отвечать Майкл Лессли
(«Кредо убийцы
»), он же числится создателем и исполнительным продюсером.
«Я вне себя от радости, что смогу принять участие в этом культовом и вдохновляющем шоу. Как давний поклонник вселенной, я знаю, что возможности мира "Звёздного крейсера "Галактики" безграничны. Мы собираемся почтить память Глена А. Ларсона и Рональда Д. Мура и открыть новые границы с помощью нашего собственного видения», —
говорит Лессли.
Телешоу разрабатывает для потокового сервиса Peacock создатель «Мистера Робота
» Сэм Эсмейл
, выступающий также исполнительным продюсером наряду с Лессли и Чадом Хэмилтоном
. Зрителей ожидает новый рассказ в рамках вселенной, расширенной в нулевых Рональдом Д. Муром
.
Оригинальный сериал о войне людей и сайлонов, созданный Гленом А. Ларсоном
, стартовал в 1978-м. В нулевых появился ремейк с Эдвардом Джеймосом Олмосом
, Мэри Макдоннелл
, Кэти Сакхофф
и Тришией Хелфер
, продержавшийся четыре сезона. По горячим следам сериала вышло несколько веб-эпизодов и телевизионных спин-оффов, а в 2009-м на свет появился приквел «Каприка
», который закрыли после первого сезона.