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Вселенная «Звёздного крейсера "Галактики"» расширится благодаря сценаристу «Кредо убийцы»

8 мая
2020 год

Новости кино >>
8 мая 2020
Найден сценарист для нового сериала, чьё действие развернётся во вселенной «Звёздного крейсера "Галактики"». Согласно Deadline, за сюжет будет отвечать Майкл ЛесслиКредо убийцы»), он же числится создателем и исполнительным продюсером.

«Я вне себя от радости, что смогу принять участие в этом культовом и вдохновляющем шоу. Как давний поклонник вселенной, я знаю, что возможности мира "Звёздного крейсера "Галактики" безграничны. Мы собираемся почтить память Глена А. Ларсона и Рональда Д. Мура и открыть новые границы с помощью нашего собственного видения», — говорит Лессли.

Вселенная «Звёздного крейсера Галактики» расширится благодаря сценаристу «Кредо убийцы»
фото: deadline.com

Телешоу разрабатывает для потокового сервиса Peacock создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл, выступающий также исполнительным продюсером наряду с Лессли и Чадом Хэмилтоном. Зрителей ожидает новый рассказ в рамках вселенной, расширенной в нулевых Рональдом Д. Муром.

Оригинальный сериал о войне людей и сайлонов, созданный Гленом А. Ларсоном, стартовал в 1978-м. В нулевых появился ремейк с Эдвардом Джеймосом Олмосом, Мэри Макдоннелл, Кэти Сакхофф и Тришией Хелфер, продержавшийся четыре сезона. По горячим следам сериала вышло несколько веб-эпизодов и телевизионных спин-оффов, а в 2009-м на свет появился приквел «Каприка», который закрыли после первого сезона.
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