Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру запустила документальный проект «Как снимали войну», посвящённый фронтовым операторам Великой Отечественной войны. Он представляет собой 20 короткометражных фильмов о том, как создавалась кинолетопись прошедшей войны. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Проект создан при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
Первая серия, посвящённая главному оружию операторов Великой Отечественной войны – кинокамере «Аймо», опубликована на YouTube-канале Кино-Театр.Ру. Остальные серии выйдут в течение лета и осени этого года.
Это дань памяти операторам Великой Отечественной войны. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам военной хроники, рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и плёнку использовали в те годы, как писали монтажные листы и переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий.
«С течением времени кадры Великой Отечественной войны "стёрлись", утратили свою документальность, превратились в знаки общих понятий – "война", "героизм", "победа". Мы постарались вернуть хроникальным кадрам их изначальную конкретность, документальность, силу личного свидетельства. Ощущение того, что показанное на экране происходит здесь и сейчас. Иными словами, чувство "живой истории"», – рассказал президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.
Источником для создания этого проекта стали монтажные листы операторов, в которых подробно, кадр за кадром, описывалось всё, что было снято в течение съёмочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имён и судеб. Авторы проекта поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов с хроникой, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов.
«За этими двадцатью сериями стоит огромная проделанная работа. И его авторы – первопроходцы в этом деле. Никто до этого не занимался таким подробным исследованием монтажных листов, не проливал свет на этих героев, которые, держа перед собой камеру, рисковали жизнью каждую минуту ради того, чтобы мы с вами могли сегодня увидеть, что на самом деле происходило в то время. Мы очень рады быть частью этого очень важного дела и отдать дань этим героям, рассказав об их подвигах», – отметил главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.