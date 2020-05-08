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Российская молодёжь назвала любимые фильмы о Великой Отечественной войне

8 мая
2020 год

Новости кино >>
8 мая 2020
Самым любимым фильмом о Великой Отечественной войне у молодёжи является картина Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие». На втором месте в рейтинге зрительских предпочтений — «В бой идут одни "старики"» Леонида Быкова, а на третьем — «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.

Таковы результаты исследования телеканала «Русский бестселлер», проведённого в социальных сетях в апреле. В ответ на вопрос, какой фильм о ВОВ самый любимый, можно было назвать только одну картину. Всего было опрошено 367 человек в возрасте от 12 до 24 лет.

Российская молодёжь назвала любимые фильмы о Великой Отечественной войне
фото: кадр из фильма «…А зори здесь тихие»

Фильм Ростоцкого об отряде девушек-зенитчиц, обезвредивших опытных немецких диверсантов, назвали 20% респондентов. В основном это были девушки (около 85%). За историю о «поющей» эскадрилье лётчиков-истребителей проголосовали 14% опрошенных. Самому юному участнику опроса, назвавшему фильм «В бой идут одни "старики"», 12 лет, а самому взрослому — 24. Картину «Они сражались за Родину» о защитниках Сталинграда назвали 10% респондентов. Большинство назвавших картину Бондарчука — это юноши (90%).

В топ-10 также попали «Битва за Севастополь» (8%), «Т-34» (7%), «Офицеры» (5%), «28 панфиловцев» (4%), «Брестская крепость» (3%), «Семнадцать мгновений весны» (3%) и «Иди и смотри» (2%). Среди фильмов, которые называли респонденты, были и «Четыре танкиста и собака», и «Иваново детство» Андрея Тарковского, и «Солдатик». Только однажды вспомнили шедевр Михаила Калатозова «Летят журавли». Её назвала девушка в возрасте 21 года. Некоторые решили, что спрашивают их про фильмы о Второй мировой войне в целом. Одна участница опроса 16 лет назвала «Мальчика в полосатой пижаме». А 18-летний респондент вспомнил фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана».
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Любимым фильмом россиян о войне стала лента «В бой идут одни "старики"»
персоны
Сергей БондарчукЛеонид БыковМихаил КалатозовСтанислав РостоцкийСтивен СпилбергАндрей Тарковский
фильмы
... А зори здесь тихие28 панфиловцевБитва за СевастопольБрестская крепостьВ бой идут одни "старики"Иваново детствоИди и смотриЛетят журавлиМальчик в полосатой пижамеОни сражались за РодинуОфицерыСемнадцать мгновений весныСолдатикСпасти рядового РайанаТ-34Четыре танкиста и собака

фотографии >>
«…А зори здесь тихие»
«В бой идут одни "старики"»
«Они сражались за Родину»
«…А зори здесь тихие»
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