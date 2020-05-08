Российская молодёжь назвала любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Таковы результаты исследования телеканала «Русский бестселлер», проведённого в социальных сетях в апреле. В ответ на вопрос, какой фильм о ВОВ самый любимый, можно было назвать только одну картину. Всего было опрошено 367 человек в возрасте от 12 до 24 лет.
фото: кадр из фильма «…А зори здесь тихие»
Фильм Ростоцкого об отряде девушек-зенитчиц, обезвредивших опытных немецких диверсантов, назвали 20% респондентов. В основном это были девушки (около 85%). За историю о «поющей» эскадрилье лётчиков-истребителей проголосовали 14% опрошенных. Самому юному участнику опроса, назвавшему фильм «В бой идут одни "старики"», 12 лет, а самому взрослому — 24. Картину «Они сражались за Родину» о защитниках Сталинграда назвали 10% респондентов. Большинство назвавших картину Бондарчука — это юноши (90%).