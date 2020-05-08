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В России снимут комедию о визите ЛГБТ-активистов в СССР

8 мая
2020 год

Новости кино >>
8 мая 2020
Александр Роднянский рассказал в своём Instagram о разработке сериала «Красная радуга», основанного на реальных событиях.

«Большинство сериалов, над которыми мы сейчас работаем — реальные истории. Рассказанные в уже изданных книгах талантливых авторов или прозвучавшие в острых журналистских расследованиях. Или просто рассказанные нам, — отметил продюсер. — Такой оказалась "Красная радуга". Речь идёт об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов».

В России снимут комедию о визите ЛГБТ-активистов в СССР
фото: gq.ru

По сюжету, несмотря на то, что в Советском Союзе существовала строгая статья уголовного кодекса «мужеложество», предусматривавшая тюремное заключение до пяти лет, в Москву прилетает гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог (тоже английский). Сериал поведает об их приключениях в столице СССР, в которой «делегация» провела целых десять дней. По словам Роднянского, права на эту историю были приобретены «у непосредственных участников событий и переводчицы, сопровождавшей наших будущих героев. Её задача была особо сложна — нельзя было допустить, чтобы высокому начальству стало известно о досадной ошибке товарища Капитонова».

Зрителей ожидает комедия в духе сериалов «Дрянь», «Шучу» и «Чрезвычайно английский скандал», а центральной темой станет нетерпимость к «другим». Сценарий напишет «известный британский автор, причастный к созданию нескольких значимых сериалов», чьё имя пока засекречено.
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