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Фильм «Яма» о травме Великой Отечественной войны выложен в сеть

9 мая
2020 год

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9 мая 2020
Кино-Театр.Ру совместно с платформой российского авторского кино «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру короткометражного документального фильма «Яма».



«Яма» – кино отчасти радикальное и неудобное, но надеемся, что это не смутит зрителя, поскольку всего в нем за двадцать минут поднимаются важные вопросы милосердия и живой памяти обычных маленьких людей за своих предков, проливавших кровь во время Великой отечественной войны. Герои фильма – простая русская женщина и ее сын, вероятно, не совсем здоровый психически. Накануне празднования очередной годовщины Победы мать едет на отложенные похороны деда-фронтовика, останки которого недавно нашли и опознали члены специального поискового отряда.

Режиссер фильма Сергей Замуруев – выпускник Высших курсов сценаристов и режиссёров, по первому образованию инженер. По его словам, «Яма» – частная история о травме войны, о том, как отдельный человек встречается с прошлым. «Как мы взаимодействуем с прошлым, и каково наше настоящее? Чувствует ли человек связь прошлого с настоящим – мне было интересно снять об этом картину. Возможно, отмена массовых мероприятий на 9 мая сместит фокус внимания, и возникнут чувства подобные тем, которые испытывает героиня фильма», – рассказал Замуруев.

Фильм «Яма» о травме Великой Отечественной войны выложен в сеть

Вопрос, достойны ли мы своих предков, со временем оказывается все актуальнее. Спустя 75 лет после окончания войны ушли почти все свидетели того времени, но дедовская память по-прежнему воюет за нас и одухотворяет чьи-то человеческие останки.
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Фильм «Яма» о травме Великой Отечественной войны выложен в сеть фотографии
Фильм «Яма» о травме Великой Отечественной войны выложен в сеть фотографии
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