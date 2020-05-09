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«Молодёжка» возвращается на телеэкраны

9 мая
2020 год

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9 мая 2020
С 17 мая в 9:00 по воскресеньям «ЧЕ!» будет показывать популярный спортивный сериал «Молодёжка», сообщает пресс-служба телеканала.

«Молодёжка» возвращается на телеэкраны
фото: Пресс-служба «ЧЕ!»

«Медведи» никогда не были топ-командой Региональной Хоккейной Лиги. Вратарь слишком умный, защита слишком вялая, а лидеры только и делают, что тянут одеяло на себя. Они умеют вместе выходить на площадку, но еще не умеют вместе играть. Однако новый тренер Сергей Макеев, игрок НХЛ, призван все исправить и сделать из ребят настоящих чемпионов.

Исполнитель одной из главных ролей Макар Запорожский считает, что «хоккей – это лучшее, что может случиться с мужчиной». Помимо яркой молодежи, в сериале сыграли известные актеры, в числе которых Денис Никифоров, Федор Бондарчук, Михаил Жигалов, а также ведущие хоккеисты страны Вячеслав Фетисов и Алексей Морозов. Проект был реализован вместе с командой Федора Бондарчука и при участии Континентальной Хоккейной Лиги.

«Молодёжка» возвращается на телеэкраны
фото: Пресс-служба «ЧЕ!»

Молодые актеры проекта провели в тренировках на льду под присмотром профессиональных тренеров более полугода – по 3 раза в неделю, по 12 часов в течение одного съемочного дня, как в кадре, так и за кадром. С ними занимались лучшие постановщики трюков на льду. И даже оператор камеры стедикам, работающий над проектом, прекрасно стоял на коньках, поскольку сам был профессиональным хоккеистом.

«В нашей стране одержимо любят хоккей. Чуть ли не в каждом дворе стоит хоккейная коробка или на зиму заливается площадка, на которой играют все от мала до велика. Да, игра важна: она визуально привлекает, позволяет проявить характеры героев. Но наша история шире. У каждого героя своя семья и свои проблемы. В одной — пьющий отец-вдовец, в другой — двое братьев-соперников, в третьей — родители не хотят, чтобы мальчик занимался хоккеем, потому что он талантливый математик», – отметил Федор Бондарчук.
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