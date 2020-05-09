Рэйф Файнс сыграет злую директрису в экранизации «Матильды» Роальда Даля

В основу ленты от Netflix ляжет мюзикл, который поставил худрук лондонского театра «Олд Вик» Мэттью Уорчас. Режиссер поработает и над киноадаптацией. Премьера его шоу состоялась в 2011-м в Лондоне, а с 2013 по 2017-й его играли на Бродвее. В этой версии роль Мисс Транчбол также исполнил мужчина. Сценарий картины напишет Деннис Келли, ранее работавший над драмой «Черное море».
«Матильда» Роальда Даля — это история маленькой девочки-вундеркинда, которая вынуждена бороться с нелюбящей семьей и злой директрисой, которая издевается над учениками школы. Ранее стало известно, что Netflix также экранизирует повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», а режиссером выступит Тайка Вайтити.