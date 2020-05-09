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Рэйф Файнс сыграет злую директрису в экранизации «Матильды» Роальда Даля

9 мая
2020 год

Новости кино >>
9 мая 2020
Рэйф Файнс («Отель "Гранд Будапешт"», «Гарри Поттер») сыграет злую директрису Мисс Транчбол в экранизации книги Роальда Даля «Матильда», сообщает Deadline.

Рэйф Файнс сыграет злую директрису в экранизации «Матильды» Роальда Даля
фото: news2world.net

В основу ленты от Netflix ляжет мюзикл, который поставил худрук лондонского театра «Олд Вик» Мэттью Уорчас. Режиссер поработает и над киноадаптацией. Премьера его шоу состоялась в 2011-м в Лондоне, а с 2013 по 2017-й его играли на Бродвее. В этой версии роль Мисс Транчбол также исполнил мужчина. Сценарий картины напишет Деннис Келли, ранее работавший над драмой «Черное море».

«Матильда» Роальда Даля — это история маленькой девочки-вундеркинда, которая вынуждена бороться с нелюбящей семьей и злой директрисой, которая издевается над учениками школы. Ранее стало известно, что Netflix также экранизирует повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», а режиссером выступит Тайка Вайтити.
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