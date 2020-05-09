Сценаристы «Тихого места» снимут фантастический триллер

Сэм Рэйми, активно работающий как над авторскими проектами, так и над студийными блокбастерами, также будет продюсировать ленту. Бек и Вудс считают, что он станет идеальным наставником в работе над их новой картиной. Они уже сотрудничали с ним, поставив один эпизод хоррор-сериала «50 штатов страха» для Quibi, премьера которого состоялась в апреле этого года.
По словам Рэйми, это будет невероятно захватывающий фильм, однако детали сюжета пока держатся в секрете. Производством проекта займется студия Sony Pictures.