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Сценаристы «Тихого места» снимут фантастический триллер

9 мая
2020 год

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9 мая 2020
Сценаристы «Тихого места» Скотт Бек и Брайан Вудс снимут фантастический триллер и выступят в качестве продюсеров своего пока что безымянного проекта, сообщает Variety.

Сценаристы «Тихого места» снимут фантастический триллер
фото: deadline.com

Сэм Рэйми, активно работающий как над авторскими проектами, так и над студийными блокбастерами, также будет продюсировать ленту. Бек и Вудс считают, что он станет идеальным наставником в работе над их новой картиной. Они уже сотрудничали с ним, поставив один эпизод хоррор-сериала «50 штатов страха» для Quibi, премьера которого состоялась в апреле этого года.

По словам Рэйми, это будет невероятно захватывающий фильм, однако детали сюжета пока держатся в секрете. Производством проекта займется студия Sony Pictures.
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