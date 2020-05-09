Екатерина Гусева отправится на поиски пропавшего возлюбленного

По сюжету в найденной спустя двадцать лет сумке почтальона обнаруживаются сохранившиеся письма. Из них главная героиня Даша узнает, что её любимый человек Олег, которого все считали погибшим, выжил. Если бы женщина узнала об этом раньше, она бы не вышла замуж за нелюбимого и вся её жизнь сложилась бы иначе. Даша решает выяснить, что же на самом деле случилось много лет назад. Распутывая старые тайны, она узнает, что ее окружение – муж, лучшая подруга, даже родной брат – совсем не те, кем она их считала. Однако героиня верит, что сможет найти Олега и все исправить.