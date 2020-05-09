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Екатерина Гусева отправится на поиски пропавшего возлюбленного

9 мая
2020 год

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9 мая 2020
Сериал «Разбитое зеркало» с Екатериной Гусевой в главной роли стартует 18 мая в 21:20 на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина Гусева отправится на поиски пропавшего возлюбленного
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету в найденной спустя двадцать лет сумке почтальона обнаруживаются сохранившиеся письма. Из них главная героиня Даша узнает, что её любимый человек Олег, которого все считали погибшим, выжил. Если бы женщина узнала об этом раньше, она бы не вышла замуж за нелюбимого и вся её жизнь сложилась бы иначе. Даша решает выяснить, что же на самом деле случилось много лет назад. Распутывая старые тайны, она узнает, что ее окружение – муж, лучшая подруга, даже родной брат – совсем не те, кем она их считала. Однако героиня верит, что сможет найти Олега и все исправить.

Режиссером мелодрамы выступил Олег Фомин («Чужая жизнь», «Операция Мухаббат»). Помимо Гусевой, в сериале также сыграли Александр Лазарев-младший, Екатерина Волкова, Алексей Макаров, Станислав Дужников, Алла Будницкая, Владимир Гостюхин, Александр Головин, Денис Нурулин, Мирослава Михайлова, Мария Селянская, Арина Постникова и другие.
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