Сериал по мотивам «Текста» Клима Шипенко выйдет в августе

Расширенная версия картины «Текст», которую снял Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, выйдет на START в августе под названием «Текст. Реальность». Всего в сериале будет 5 эпизодов, они будут выходить по одному в день, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба START
«Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей об их связи. В сериале будет применен принцип «антикино», мы избавимся от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж, вместо этого займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения. Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в «Тексте. Реальность» будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса», – рассказывает режиссер Клим Шипенко.
Фильм «Текст» был отмечен наградой премии АПКиТ как лучший полнометражный художественный фильм, а также получил четыре статуэтки «Золотой орел». Лента рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове (Александр Петров), отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину (Иван Янковский), и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране.
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