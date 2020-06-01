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Два российских онлайн-кинотеатра совершили крупные студийные сделки

1 июня
2020 год

Новости кино >>
1 июня 2020
Российские онлайн-кинотеатры Okko и IVI расширили свои библиотеки за счет проектов крупных голливудских студий – Paramount и Disney соответственно, сообщают их пресс-службы.

Два российских онлайн-кинотеатра совершили крупные студийные сделки
фото: zen.yandex.tm

Okko и ViacomCBS запустили международный стриминговый сервис Paramount+. Он станет единственной площадкой в России, где представлен контент Paramount Studio, MTV, Nick Jr. и Nickelodeon. Для просмотра будут доступны «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя», «Шрэк», «Южный Парк» и другие. Также на сервисе состоятся территориальные премьеры – Comedy Central и Channel 5. Одной из них станет развивающий мультсериал для дошкольников «Рог и Пегги». Paramount+ будет доступен в сервисе Okko как отдельной подпиской, так и в рамках пакетов подписок.

У IVI появится 400 фильмов и сериалов из каталога XX Century Studios. В сделку вошли «Миссис Америка», «Программисты», «Реальные упыри», «Ford против Ferrari», «Зов предков», «Форма воды», «Остров собак», а также культовая классика: «Чужой», «Один дома», «Титаник». Эти и многие другие релизы будут доступны для просмотра по подписке IVI.
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Ford против FerrariЗов предковМиссис АмерикаОдин домаОстров собакРазрабыРеальные упыриТитаникФорма водыЧужойШрэк 2Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинкиЮжный Парк

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