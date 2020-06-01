Два российских онлайн-кинотеатра совершили крупные студийные сделки

Российские онлайн-кинотеатры Okko и IVI расширили свои библиотеки за счет проектов крупных голливудских студий – Paramount и Disney соответственно, сообщают их пресс-службы.
фото: zen.yandex.tm
Okko и ViacomCBS запустили международный стриминговый сервис Paramount+. Он станет единственной площадкой в России, где представлен контент Paramount Studio, MTV, Nick Jr. и Nickelodeon. Для просмотра будут доступны «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя», «Шрэк», «Южный Парк» и другие. Также на сервисе состоятся территориальные премьеры – Comedy Central и Channel 5. Одной из них станет развивающий мультсериал для дошкольников «Рог и Пегги». Paramount+ будет доступен в сервисе Okko как отдельной подпиской, так и в рамках пакетов подписок.
обсуждение >>