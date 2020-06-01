Пол Фейг снимет сказочный фильм для Netflix

Над адаптацией романа американского писателя Сомана Чаинани будут работать Лаура Солон и Дэвид Маги, написавший сценарий для ленты «Жизнь Пи». Книга Чаинани впервые была опубликована в 2013-м и стала частью серии из шести произведений.
Это история приключений двух лучших подруг — Софи и Агаты — в Школе добра и зла. Там обычных детей учат быть сказочными героями и злодеями. Софи хочет стать принцессой и ждет, что ее возьмут в Школу добра. Агата, напротив, имеет противоположные склонности. Однако жизнь переворачивает все с ног на голову, чтобы проверить дружбу девочек на прочность.
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