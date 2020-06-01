Фонд кино продлил сроки приема заявок на поддержку производства фильмов

Фонд кино продлил сроки приема заявок на производство национальных фильмов до 30 июня. Претендовать на господержку будущих проектов могут как лидеры индустрии, так и другие кинематографические организации. Соответствующий документ опубликован на сайте Фонда.
фото: cinepromo.ru
До конца июня также ждут заявок от организаций кинопоказа, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета. У них есть возможность получить средства для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.
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