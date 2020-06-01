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Фонд кино продлил сроки приема заявок на поддержку производства фильмов

1 июня
2020 год

Новости кино >>
1 июня 2020
Фонд кино продлил сроки приема заявок на производство национальных фильмов до 30 июня. Претендовать на господержку будущих проектов могут как лидеры индустрии, так и другие кинематографические организации. Соответствующий документ опубликован на сайте Фонда.

Фонд кино продлил сроки приема заявок на поддержку производства фильмов
фото: cinepromo.ru

До конца июня также ждут заявок от организаций кинопоказа, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета. У них есть возможность получить средства для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.
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