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Анимационные фильмы студии Wizart увидят в Великобритании, Индии и Африке

10 июня
2020 год

Новости кино >>
10 июня 2020
Wizart объявила о ряде сделок, согласно которым фильмы российской анимационной студии увидят зрители в Великобритании, Индии и на всем Африканском континенте. Соответствующие соглашения были обнародованы в рамках международного онлайн рынка Key Buyers Event: Digital Edition, организованного Роскино.

Анимационные фильмы студии Wizart увидят в Великобритании, Индии и Африке
фото: Пресс-служба Wizart

Права на распространение анимационных лент в Великобритании приобрел Signature Entertainment – один из ведущих британских дистрибьюторов. Так, в ближайшее время картины появятся на крупнейших VOD-платформах, включая таких гигантов как iTunes и Amazon. Кинотеатральный релиз фильма «Снежная Королева: Зазеркалье» запланирован на 10 июля, а ближе к Рождеству, 10 ноября, этот фильм смогут увидеть зрители домашних кинотеатров. «Волки и Овцы: Ход Свиньей» станут доступны на онлайн-площадках уже 10 августа.

На африканском континенте, который уже знаком с фильмами студии Wizart, релизом российских анимационных проектов займется Gravel Road Distribution Group. А в Индии дистрибьютором выступит компания Miraj Group.
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