Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тимур Бекмамбетов спродюсирует для Universal пять скринлайф-проектов

10 июня
2020 год

Новости кино >>
10 июня 2020
Universal Pictures подписала соглашение с Тимуром Бекмамбетовым, согласно которому он спродюсирует для голливудской студии пять фильмов в формате скринлайф, где действие полностью разворачивается на экранах девайсов, сообщает Deadline.

Тимур Бекмамбетов спродюсирует для Universal пять скринлайф-проектов
фото: twitter.com

Сотрудничество Бекмамбетова с Universal началось в 2008 году с боевика «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом. Сейчас режиссер высказал идею о предполагаемом скринлайф-сиквеле. Он считает, что современный убийца предпочтет простому ружью беспилотник и использует для своих целей новейшие технологии.

Продюсер уверен, что формат скринлайфа сумел доказать свою универсальность во время пандемии. Производство фильмов является безопасным и не останавливается, в то время как крупные компании терпят убытки из-за заморозки съемочного процесса.

На данный момент Бекмамбетов работает над несколькими проектами в формате скринлайф, в числе которых экранизация пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», продолжение триллера «Поиск» и лента «ФАУ-2. Побег из ада» о советском летчике Михаиле Девятаеве, которая будет снята в вертикальном и горизонтальном форматах.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино о жизни в самоизоляции
Российский онлайн-кинорынок Key Buyers Event объявил деловую программу
Говорящие головы: Как платформы пытаются привлечь зрителей скринлайфом со звездами
Дети со всего мира могут снять кино про зомби
Бекмамбетов создаёт в США Screenlife-версию «Ромео и Джульетты»
Константин Хабенский сыграет в спектакле Тимура Бекмамбетова в Театре Наций
Студия Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражек о мире во время пандемии
Прилучный воплотит Девятаева в первом вертикальном фильме Бекмамбетова
«Убрать из друзей»: Всем смерть в этом чате
Поиск по меткам
интернет
персоны
Тимур БекмамбетовАнджелина ДжолиМорган Фриман
фильмы
Особо опасенПоискФАУ-2. Побег из ада

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Трушкин
10 июня умер сатирик Анатолий Трушкин.
Иван Прайс
6 июня ушёл из жизни актёр Иван Прайс.
Михаил Кокшенов
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.
Михаил Жиров
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Жиров.
Герман Журавлёв
5 июня ушёл из жизни актёр Герман Журавлёв.

День рождения >>

Антон Батырев
Павел Вишняков
Юлия Джербинова
Виталий Зикора
Анна Казючиц
Анастасия Касилова
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Роберт Каммингс
Венсан Перес
Шейн Уэст
Вероника Феррес
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>

Афиша кино >>

Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Мы умираем молодыми
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Болгария, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен