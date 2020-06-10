Тимур Бекмамбетов спродюсирует для Universal пять скринлайф-проектов

Universal Pictures подписала соглашение с Тимуром Бекмамбетовым, согласно которому он спродюсирует для голливудской студии пять фильмов в формате скринлайф, где действие полностью разворачивается на экранах девайсов, сообщает Deadline.
фото: twitter.com
Сотрудничество Бекмамбетова с Universal началось в 2008 году с боевика «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом. Сейчас режиссер высказал идею о предполагаемом скринлайф-сиквеле. Он считает, что современный убийца предпочтет простому ружью беспилотник и использует для своих целей новейшие технологии.
Продюсер уверен, что формат скринлайфа сумел доказать свою универсальность во время пандемии. Производство фильмов является безопасным и не останавливается, в то время как крупные компании терпят убытки из-за заморозки съемочного процесса.
На данный момент Бекмамбетов работает над несколькими проектами в формате скринлайф, в числе которых экранизация пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», продолжение триллера «Поиск» и лента «ФАУ-2. Побег из ада» о советском летчике Михаиле Девятаеве, которая будет снята в вертикальном и горизонтальном форматах.
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